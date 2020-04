Her er kongeparet helt lovlig på «hytta» i påsken

Det er nesten ingen som får lov å feire påsken på hytta i år. Men kongeparet har en fritidsbolig innenfor Oslo kommunenes grenser. Slik bor de på den 500 kvadratmeter store Kongsseteren. «Hytta» på Voksenkollen med Holmenkollen og Nordmarka som nærmeste naboer.

«I tråd med myndighetenes retningslinjer skal H.M. Kongen og H.M. Dronningen tilbringe påskeferien på Kongsseteren i Oslo».

Slik lød det offisielle svaret fra Slottet til VG i forkant av årets påskeferie.

Og myndighetenes retningslinjer, best kjent som hytteforbudet forbyr overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der man er folkeregistrert.

PEISESTUEN: – «Huset i skogen» med sin hjemlige hygge, ro og avslappet trivsel gleder alltid store og små. Kongsseterens lune sjarm lever opp til inskripsjonen over peisen «Arnens lue gjør hjemlig stue». Slik beskriver Dronning Sonja Kongsseteren i boken «Kongens Hus». Foto: Espen Grønli / Orfeus Forlag.

Dermed ble det påske på Kongsseteren i Oslo – kongeparets hjemkommune – og ikke på for eksempel Prinsehytta i Sikkilsdalen i Jotunheimens forgård hvor den norske kongefamilien har tilbrakt utallige påskeferier opp gjennom årene.

– Kongeparet har feiret påske på Kongsseteren tidligere også, opplyser kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Varpe til VG.

Kongsseteren, som ble gitt i gave fra det norske folk til kong Haakon og dronning Maud sto ferdig i 1910, er neppe et dårlig alternativ for kongeparet denne påsken heller. For som dronning Sonja selv skriver i boken «Kongens hus»:

NÆR-PÅSKE: «I tråd med myndighetenes retningslinjer skal H.M. Kongen og H.M. Dronningen tilbringe påskeferien på Kongsseteren i Oslo», heter det i en melding fra Slottet i år – og dermed ble det påske på Kongsseteren på Voksenkollen i Oslo for kongeparet. Foto: Jan Greve

– «Huset i skogen» med sin hjemlige hygge, ro og avslappet trivsel gleder alltid store og små. Kongsseterens lune sjarm lever opp til inskripsjonen over peisen «Arnens lue gjør hjemlig stue».

I boken blir Kongsseteren sammen med Jørstad gård på Maihaugen på Lillehammer beskrevet som den «koseligste» av de kongelige residensene.

– Her oppe i høyden i granskogen har hele tre kongefamilier tatt med seg sine ting og møblene står der fortsatt, de fleste av dem. For er det noe enhver nordmann forstår, er det at på hytta skal alt være som før, fordi alt vi gjenser er uttrykk for noe trygt.

Skjønt betegnelsen hytte er kanskje å strekke det litt langt. Kongsseteren med sine 500 kvadratmeter fordelt på 26 rom, må i så fall etter dagens målestokk, plasseres i det øvre sjikt hva hytter angår. Det samme kan man trygt si om verdien på stedet. I en dokumentar i DN Magasinet i august i fjor sier en av Oslos rutinerte eiendomsmeglere:

– 200 millioner kroner for Kongsseteren.

LUNT: Interiørene på Kongsseteren blir betegnet som lune og rustikke på samme tid. Her kan kongeparet trekke seg tilbake vinterstid med skiløyper og turterreng rett utenfor døren. Foto: Espen Grønli / Orfeus Forlag

Selv beskriver dronningen beliggenhet og omgivelser på denne måten i den samme boken:

– Kongsseteren har en enestående beliggenhet og en fantastisk utsikt over Oslofjorden. Utsynet kom til sin rett etter en trefelling for noen år siden. Ved hjelp av dugnader med venner er også stier gjenfunnet, klopper lagt, buskas fjernet og store områder ryddet. Sommer som vinter er dette et sted hvor granlukt og tjæret tømmer inngir fred og hvile. Her ligger turmulighetene åpne. Det er bare å iføre seg riktig tøy, legge ut på tur og kjenne den fine duften av granskog.

200 MILLIONER: Verdien på Kongsseteren på Voksenkollen i Oslo ble i fjor anslått til 200 millioner kroner. Foto: Tor Richardsen

Kongsseteren er kongeparets private eiendom. Den store tømmerbygningen ligger på Voksenkollen i Oslo og brukes i all hovedsak i julen og i forbindelse med Holmenkolluken. Men i de senere årene har Kongsseteren også vært i bruk både vår og høst. Det var for øvrig på Kongsseteren kong Olav døde 17. januar 1991.

– Kongsseteren er tømmerbygning i to etasjer, inspirert av norsk bondebebyggelse med motiver fra stabburet og bondestuen. Med sine svalganger, utkraginger og torvtak, fremstår bygningen som en sammensmeltning av både kongeslott, bondegård og middelalderborg, skriver Slottet på sine egne hjemmesider, hvor Kongsseteren også blir omtalt som The Royal Lodge.

Dronningen har også satt sitt helt personlige preg på Kongsseteren, hvor det opprinnelig var noen lyskasser med gult glass i taket for å gi mer lys mørke tømmer vegger. Glasset er nå skiftet ut og erstattet med fargesprakende glassmalerier i abstrakte former utført av Dronningen selv.

UTSKJÆRINGER: Hallen og trappen opp til andre etasje er preget av utskjæringer og dreiearbeider i tre. Foto: Espen Grønli / Orfeus Forlag

Tømmerveggene er synlige innvendig. Interiørene er beskrevet som rikt dekorert med malte dekorasjoner og treutskjæringer. Ingen av møblene på Kongsseteren er like, de tilhører ikke en stil men mange.

– Akkurat som huset selv er møbleringen en oppdagelsesferd i skiftninger og overraskelser, skriver Ole Rickard Høiseter en av medforfatterne i «Kongens Hus».

Peisestuen på Kongsseteren, der tømmeret er lasert oker-matt, har allerede norske TV-seere stiftet nærmere bekjentskap med da kong Harald holdt sin TV-overførte tale til folket søndag 15. mars. Kongen og dronningen satt på det tidspunktet i karantene på Kongsseteren etter statsbesøket i Jordan. Nettopp fordi kongeparet satt i karantene måtte det kongelige hoff selv sørge for innspillingen av talen mens dronningen dokumenterte det hele på Instagram da peisestuen ble gjort om til TV-studio.

