INGEN SVERIGE-FAN: Azealia Banks (28) kommer neppe tilbake til Sverige, skal man dømme ut fra tiraden på Instagram.

Amerikansk rapper rasende på Sverige: – Ville elsket å se noen bombe dritten ut av dette stedet

Azealia Banks (28) langer ut mot svenskene som hun hevder er rasistiske, og kaller dem «stygge, blonde griser».

Rapperen ble ikke imponert da hun besøkte Sverige i helgen. På Instagram har hun lagt ut flere videoer av seg selv hvor hun går hardt ut mot både innbyggere og levemåte. Banks raser over at svenskene er rasistiske fordi de unngår øyekontakt, samt mener at landet er strengt bevoktet av myndighetene.

– Det er null frihet her, sier hun og nevner Norge i samme slengen.

Slakter sosialismen

Hun er også svært kritisk til sosialismen, og gjør narr av Bernie Sanders, en av Demokratenes presidentkandidater, fordi han blant annet har hyllet skole- og helsesystemet i Skandinavia.

Banks mener grunnen til at det er problemer i USA er på grunn av «den menneskelige ånden».

– Våpen er et problem, narkotika er et problem, kapitalisme er et problem, men det underliggende problemet er den menneskelige ånden. Grunnen til at dere har et problem her er fordi dere undertrykker den menneskelige ånden, sier hun.

Banks klager også over at alkoholsalget stenger tidlig, at det er vanskelig å få tak i hasj og at skattene er altfor høye.

Hun har også lagt ut skjermdump av en meldingsutveksling hvor hun skriver at hun ikke vil betale skatt i et land hvor majoriteten er hvite.

«Stygge, blonde griser»

Det var svenske Aftonbladet som meldte om saken først. Avisen skriver at det er usikkert hva artisten gjør i Sverige i utgangspunktet.

I kommentarfeltet under et av bildene hennes har hun svart en følger som skriver at hun er «ingen».

– Jeg ville virkelig elsket å se noen bombe dritten ut av dette stedet. Gi alle dere hvite rasshøl noe å grine over. Stygge blonde griser, er det dere svensker er, skriver hun.

KRASS: Azealia Banks har ikke mange godord å si om svenskene. Foto: Skjermdump

