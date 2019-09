MISTET 160.000 FØLGERE: Cecilie Skog hadde 160 000 følgere på sin instagramkonto, nå frykter hun at alle er «borte». Foto: Jan Petter Lynau

Cecilie Skog har blitt hacket: – Invaderende og fryktelig irriterende

Eventyreren Cecilie Skog har mistet tilgangen til både Instagram og Facebook.

Særlig synes hun det er ille i forhold til Instagram-kontoen «skogcecilie».

– Jeg hadde over 160.000 følgere, og nå må jeg kanskje opprette en ny konto og da er jo alle de borte, sier Cecilie Skog til VG.

Det var på mandag hun oppdaget av noe var galt.

– Jeg opplever det som invaderende, fryktelig irriterende og tidkrevende. Jeg får henvendelser fra folk som ikke kommer inn på mine sider. Dessuten er det viktig for meg å få sagt fra om at kommer det noe fra «meg» fra disse kanalene, er det ikke fra meg, fortsetter Cecilie Skog.

Hun forteller at hun har vært i kontakt med Facebook som er «på ballen» som hun sier.

– Selve facebook-siden min brukte jeg ikke så mye, så det er ikke det verste. Men Instagram har jeg hatt stor glede av. Det har vært en fin kilde for meg å oppdatere litt om hva jeg holder på med og inspirasjonskilde for meg i forhold til for eksempel friluftsliv. Men jeg har fått et tips om at det er en profil som ser ut som vedkommende har overtatt de fleste av mine følgere, sier Skog.

Etisk hacker Elisabet Haugsbø skjønner godt at Cecilie Skog synes det er verre at Instagram-kontoen hennes er blitt hacket enn at Facebook er blitt det.

ETISK HACKER: – Setter du opp facebook-kontoen din på en bedre måte, vil jeg si at den er ganske sikker, sier etisk hacker, Elisabet Haugsbø Foto: BJØRN HAUGAN

– Men uten at jeg vet hva Cecilie Skog hadde knyttet opp til sin Facebook-konto, vil jeg på et generelt grunnlag si at det er mye verre hvis noen hacker Facebook-kontoen. Det er en utrolig kilde til mange forskjellige data. Facebook-kontoen din kan være koblet opp til nesten absolutt alt, sier Haugsbø.

Hun er en av landets fremste etiske hackere, altså det motsatte; hackere som bruker kunnskapen sin til å avsløre hackere og påvise svakheter som gir uønsket tilgang til datasystemer. Hun jobber med datasikkerhet i DNV GL .

– Men setter du opp Facebook-kontoen din på en bedre måte, vil jeg si at den er ganske sikker. I tillegg til å ha et godt og unikt passord for Facebook kontoen din så kan den også settes opp med totrinnsverifisering. Det man gjør at man går inn på sikkerhet og innlogging og velger en totrinnsverifisering, sier Haugsbø.

