Installasjonen «Scar of Betlehem» er signert den verdenskjente graffitikunstneren Banksy og dukket nylig opp på hotellet The Walled Off Hotel i Betlehem. Foto: AP / NTB scanpix

Banksy med mørk julefortelling i Betlehem

Den myteomspunne og verdenskjente kunstneren Banksy bruker fortellingen om Jesu fødsel til å rette søkelyset mot forholdene palestinerne lever under i Betlehem.

En julekrybbescene: Rundt et sprellende jesusbarn står Maria og Josef med hendene på brystet. De nybakte foreldrene er omkranset av dyr, akkurat som i den bibelske julefortellingen.

Men i den myteomspunne graffitikunstneren Banksys versjon er det ingen stall scenen foregår i, men under grensegjerdet i betong som Israel har bygget rundt de palestinske områdene. Og det som tilsynelatende er en stjerne som lyser over den guddommelige fødselsscenen, er et granathull.

Installasjonen «Scar of Betlehem» står utstilt på Banksys hotell The Walled-Off Hotel i Betlehem. Foto: AP / NTB scanpix

Modell for motstand

På veggen bak Josef og Maria står ordene LOVE og PAIX (fred på fransk) skrevet med graffiti. Foran installasjonen, som har fått navnet Scar of Betlehem (Betlehems arr) står tre gedigne pakker med gullsløyfer.

Det nye kunstverket står utstilt på Banksys eget hotell, Walled-Off Hotel i Betlehem på israelskokkuperte Vestbredden. Der har alle rommene utsikt til det forhatte, åtte meter høye grensegjerdet som Israel bygget mot Vestbredden på begynnelsen av 2000-tallet.

Hotellets daglige leder Wissam Salsaa mener Banksy gir julefortellingen et nytt, politisk innhold.

– Banksy prøver å være en stemme for dem som ikke har noen. Han skaper en ny modell for motstand gjennom kunst, sier han.

Gjennom Betlehem går det åtte meter høye grensemuren som Israel satte opp mot Vestbredden i 2002. Fra Banksys hotell The Walled-Off Hotel har aller rommene utsikt til muren. Foto AP / NTB scanpix

– Få folk til å tenke

– Dette er en måte å fortelle historien om Betlehem og julefortellingen på for å få folk til å tenke mer på hvordan palestinere lever her, sier Salsaa, som mener grensegjerdet er «et arr» som alle som støttet byggingen, burde skamme seg over.

Israel mener gjerdet er nødvendig for å hindre nye terrorangrep, mens palestinere kaller det et ledd i Israels apartheidpolitikk.

Det er ikke første gang Banksy setter sitt merke på Betlehem. I 2005 sprayet han sine graffitikunstverk ni steder langs grensemuren, og i 2007 malte han en rekke kunstverk rundt om i Jesu fødeby.

Som i resten av verden har den Banksy-signerte graffitikunsten blitt rene turistattraksjoner. Men kunstnerens identitet er det fortsatt ingen som kjenner.

