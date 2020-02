HOLDER SAMMEN: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise, her avbildet på vei ut av God Morgen Norge TV2 på Aker Brygge. Foto: Frode Hansen

Durek Verrett slår tilbake mot bruddrykter: – Märtha Louise er min tvillingflamme

De siste dagene har det versert rykter om et mulig brudd mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

Blant annet har den tyske avisen Bild og sveitsiske Blick skrevet at det skal være over mellom paret. I en SMS til VG avkrefter nå Durek Verrett at dette stemmer.

– Märtha Louise er min tvillingflamme. Vi bryr oss ikke om disse ryktene, skriver Verrett til VG.

Det er nesten ett år siden det ble kjent at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett hadde blitt et par.

– Alt jeg vet nå er at vi elsker hverandre og jeg er superlykkelig, skrev hun på Instagram, da de bekreftet forholdet i mai 2019.

Siden den gang har det vært store medieoppslag om paret både i inn- og utland.

Blant annet skapte deres foredragsturné store reaksjoner. Navnet på turneen «The Princess and the Shaman», fikk kritikk fordi prinsessen brukte tittelen sin i kommersiell sammenheng.

Verretts uttalelser har også skapt overskrifter. Blant annet har den selvutnevnte sjamanen hevdet at han ble diagnostisert med en uhelbredelig nyresykdom som førte til at han døde, og at han ble gjenfødt.

Verretts bok «Spirit Hacking» førte også til diskusjon. Først ble den trukket av Cappelen Damm, så sikret forlaget Lille Måne rettighetene til boken og ga den ut med ny tittel: Sjamanens Reise.

Etter det VG kjenner til var Durek Verrett sist i Norge i desember. Da var Durek Verrett med kongeparet og Märtha Louise til gudstjeneste.

NORGESBESØK: Durek Verrett var med kongeparet og Märtha Louise til gudstjeneste andre juledag. Foto: Terje Bendiksby

Det har ellers vært stille rundt paret siden jul, da prinsessens eksmann, forfatteren Ari Behn tok sitt eget liv, 25. desember.

5. januar skrev Verrett på Instagram at han av respekt for Märtha og Aris barn ikke ville kommentere hans bortgang.

– ... annet enn at jeg vil si at jeg er utrolig lei meg for tapet deres, sto det på et bilde han postet på Instagram.

