UHELDIG: Radioprofilen Niklas Baarlie pådro seg to små brudd i ryggen etter et båtuhell på ferie på Filippinene i helgen. Foto: Cicilie S. Andersen

Niklas Baarli: Pådro seg to brudd i ryggen

Et ublidt møte med en gigantbølge på ferietur i Asia med sin tidligere NRKP3-kollega Ronny Brede Aase (33), førte til luftambulanse og sykehusopphold for radioprofilen Niklas Baarli (30).

Nå nettopp

Uhellet skjedde ved El Nido på nordspissen av den filippinske øya Palawan. Baarli og Aase var ute på båttur da kjempebølgen traff båten deres.

– Det bare smalt i ryggen, sier Baarli på sin egen Instagram-story.

les også Niklas Baarli og Ken Wasenius-Nilsen gir seg i Radio 1

Til VG utdyper han via tekstmelding.

– Jeg satt i en båt som traff en bølge svært hardt, og skadet eller brakk ryggen, skriver han.

På det lokale sykehuset ble det bekreftet to små brudd, men Baarli ønsket å konferere også med norske leger.

– Jeg har nettopp blitt fløyet til Manila med ambulansefly for å ta bilder av ryggen. Norske leger har forsiktig sagt at de ser to brudd i de første bildene som er svært dårlige, skriver Baarli.

VENNER OG GAMLE KOLLEGER: Niklas Baarlie og Ronny Brede Aase ble kjent med hverandre i NRKP3. Her er de avbildet i foribindelse med P3 Aksjonen i 2017 sammen med (til venstre) Tuva Fellmann, som for øvrig er forlovet med Ronny Brede Aase, og Vida Lill Berge. Foto: Rashid Akrim, NRK

Niklas Baarli jobbet i flere år sammen med Ronny Brede Aase i NRKP3 og hadde sett frem til gutteturen som har gått via flere asiatiske land, deriblant Vietnam og Filippinene.

Ronny Brede Aase var på en etterlengtet ferie etter å ha ledet den norske finalen i Melodi Grand Prix fra Trondheim sammen med Kåre Magnus Bergh og Ingrid Gjessing Linhave.

Baarli skriver til VG at han egentlig skulle bli sendt til Bangkok for nærmere undersøkelser og en eventuell operasjon.

les også Radiovert Niklas Baarli om trussel-mareritt: – Låste dørene og så meg ekstra rundt

– Bangkok ville ikke ta imot meg på grunn av coronafrykt, så det ble sykehus i Manila i stedet. Jeg vet ikke hva som skjer videre ennå, men venter på svar, skriver han.

– Utover det er jeg ved godt mot og satser på at jeg slipper unna karantene med brukket rygg når jeg kommer hjem, avslutter Niklas Baarli.

Publisert: 02.03.20 kl. 13:08

Fra andre aviser