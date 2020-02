1980: Herodes Falsk og Jahn Teigen, med bok om Olav den hellige. Foto: VG

Herodes Falsk om Teigen: – Kunne stått på scenen med Jagger og Elvis

– Det er veldig få fra den tiden som revolusjonerte norsk rockemusikk og norsk showbusiness, men det gjorde han, sier Herodes Falsk om kollegaen og kameraten Jahn Teigen.

For mindre enn 10 minutter siden

Jahn Teigen, Herodes Falsk og Tom Mathisen utgjorde den musikalske underholdningsgruppen Prima Vera fra 1976 til 1984.

Tirsdag kom nyheten om at Teigen har gått bort. Han ble 70 år gammel.

Falsk sier til VG at nyheten om hans gode kamerat er forferdelig trist.

– Vi skrev mange sanger sammen, men i hovedsak var vi kamerater. Vi hadde det moro, jeg hadde et veldig sterkt forhold til Jahn. Jeg og Tom Mathisen besøkte ham for en stund siden i Sverige, og da var han dårlig. Det er derfor ikke et sjokk, men forferdelig trist, sier han til VG.

SEND DIN HILSEN: «Du vil aldri bli glemt»

– Revolusjonerte norsk rockemusikk

Han sier de sendte mange tekstmeldinger til hverandre den siste tiden, også bare for noen dager siden.

– Han var jo en helt unik artist og det er veldig få fra den tiden som revolusjonerte norsk rockemusikk og norsk show business, men det gjorde han. Det er ingen som kunne overgå ham på scenen, sier Falsk og legger til:

– Han er kanskje den eneste som kunne gått opp på scenen mellom Mick Jagger og Elvis, og fortsatt bli lagt merke til. Som artist, komiker og låtskriver var han fantastisk. En kombinasjon som er umulig å slå.

Se bilder av gjengen i Prima Vera under (saken fortsetter under bildene)























– Skikkelig kameratskap

Falk sier han og Teigen begynte sammen i 1975

– Det var et vennskap først. Vi spilte i forskjellige band. Og så fant vi ut at vi passet best sammen. Vi hadde en lang periode hvor vi ikke hadde penger eller noe, bare reiste rundt og bodde på enkle dobbeltrom. Skikkelig kameratskap, sier Falsk.

Det ble mye sprø humor i gruppen Prima Vera, som var en av Norges mest populære humorgrupper på 1970-tallet.

Teigen, Falsk Mathisen ga ut en rekke album, blant dem kjempesuksessen «Brakara» i 1978. Albumet ble bandets store gjennombrudd og solgte over 100.000 eksemplarer og toppet VG-lista.

Falsk og Teigen samarbeidet tett fra starten av 1970-tallet. Da Teigen i 1975 ga ut sin første av mange soloplater, var det med tekster av Falsk og tittelen «Teigen synger Falsk».

– En av de aller, aller største

TV-personlighet Jan Fredrik Karlsen startet sin karriere som roadie for Herodes Falsk og Tom Mathisen da han var 12 år gammel. Da han selv begynte i musikkindustrien ble han kjent med dem, og med Jahn Teigen gjennom dem. forteller han.

Han kaller Jahn Teigen helt unik.

-- Han var en av en av de aller, aller største, en kjempe i norsk musikkindustri. Da han gikk på scenen hadde han nådegaven. Med hans evne til å synge eksepsjonelt bra, og fange publikum med sin glød, sier han.

-- Og så har han laget noen udødelige låter som alltid vil være en del av den kulturelle skattekisten.

Publisert: 25.02.20 kl. 10:54

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser