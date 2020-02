REPRISE VISES IKKE: I søndagens TV-program står det at MGP-finalen fra lørdag skulle sendes i reprise på NRK2. Men på skjermen vises isteden en britisk dokumentarserie fra 2017. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

NRK droppet reprisesending av MGP-finalen – varsler full gjennomgang

Melodi Grand Prix-finalen som egentlig skulle sendes i reprise på NRK2 klokken 15:45 søndag, er strøket fra programmet. På skjermen vises nå VM i slopestyle.

Oppdatert nå nettopp

Lørdagens MGP-finale som avgjorde hvem som skal representere Norge i Eurovision-finalen i Rotterdam i mai, ble preget av statskanalens tekniske trøbbel med stemmingen.

Da ti finalister skulle bli til fire, krasjet systemet, og en forhåndsvalgt folkejury på 30 personer avgjorde hvilke fire artister som gikk videre. Til slutt var det seere og publikum som stemte fre Ulrikke Brandstorp (24) og låten hennes «Attention».

Men både publikum, seere og artister er sinte på reserveløsningen til NRK. Nå er reprisen av showet strøket fra dagens NRK2-program.

MGP-reprisen skulle visen klokken 15.45. Men på skjermen var det heller «Romarriket: Krigerdronninga Boudicca», en britisk dokumentarserie fra 2017, og etterpå «Norge Rundt»-episoden «Trening i vassklia».

NRK2s kanalsjef Silje Marie Lien forklarer at det hele skyldes at VM i slopestyle, som vises nå, ble fremskyndet:

– Reprisen av MGP-finalen måtte gå ut da VM i slopestyle ble fremskyndet til klokken 17.45 istedenfor klokken 20.55. Det skulle opprinnelig gå på NRK3 klokken 20.55, men siden NRK Super har sendetid frem til klokken 19.30, har vi bare to kanaler - NRK1 og NRK2. Derfor måtte reprisen av MGP-finalen vike for å få plass til aktiv sport, skriver kanalsjef i NRK2 Silje Marie Lien i en kommentar til VG.

Reprisen er satt inn klokken 12.55 på NRK2 mandag, opplyser Lien. Den sendes også i reprise på NRK1 klokken 01.55 natt til mandag. Den ligger også tilgjengelig på NRKs nett-TV.

Varsler full gjennomgang av teknisk trøbbel

Dagen etter glam og glamour var det en avmålt MGP-sjef som møtte pressen søndag formiddag. Der kunne han opplyse om at det ventes en intern granskning av stemmerotet i den famøse finalesendingen lørdag.

– Jeg har bedt om å få en redegjørelse i morgen, en teknisk redegjørelse, så jeg har et møte med IT-folket i NRK for å få en full forståelse av hvordan dette kunne skje, sa Stig Karlsen.

Han hadde aldri i verden tenkt at et års arbeid med den store MGP-festen skulle bli slik. Den forhåndsvalgte folkejuryen ble satt opp hvis «det utenkelige» skulle skje:

– Juryen var laget for en ekstremsituasjon. Den fikk vi i går, sa han videre da han traff pressen søndag.

Manager til Rein Alexander, Jan Erik Hauglund, er blant dem som krever fullt oppvaskmøte i NRK.

– Ja, det gjør jeg virkelig. Nå må alle krefter brukes hos arrangøren for at dette ikke skal skje igjen. Samtidig er vi innstilt på at fokus deretter retter seg mot at Ulrikke presterer maksimalt i Rotterdam.

– Ble Rein frarøvet muligheten til å vinne norske MGP og delta i den internasjonale finalen i Rotterdam?

– Ja, jeg er enig med Rein som sier det. Men vi synes likevel at Ulrikke er en verdig vinner etter en flott opptreden.

— Hva tenker du om en fremtidig MGP-deltagelse for Rein?

– Det tenker vi ingenting om nå.

Publisert: 16.02.20 kl. 17:32 Oppdatert: 16.02.20 kl. 18:07

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser