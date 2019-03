SYK: Astrid Smeplass avslører at hun har vært syk, og ikke kan dra til London som planlagt. Foto: Krister Sørbø/VG

Astrid S (22) avlyser MTV-show i London: – Jeg har vært syk i over en uke

Popstjernen forteller på Twitter at hun må hvile stemmen etter sykdom, og at hun ser seg nødt til å avlyse konserten i London tirsdag.

– Hei, jeg er så lei meg for å fortelle at jeg må avlyse konserten i London og opptredenen med MTV . Jeg har vært syk i over en uke, og må hvile stemmer, starter innlegget på Twitter.

Hun beklager videre overfor vinnerne som ble plukket ut til å tilbringe tid med artisten i London.

– Jeg er sikkert på at vi får sjansen en annen gang, avsluttes innlegget.

Hun sier ikke noe nærmere om hva slags sykdom hun er rammet av.

Smeplass avslørte for fem dager siden at hun skulle gjøre en opptreden med musikkanalen MTV i London, og at hun ville trekke fem heldige som fikk være med.

Om én måned skal Smeplass på USA-turné med den svenske popstjernen Zara Larsson. Nyheten delte hun entusiastisk på Instagram.

Rennebu-jenta fikk tidligere i år massiv hets fra Ariana Grande-fansen etter at hun kritiserte bruk av gjennomsiktige plastbager som turné-merchandise. Fansen påpekte at den gjennomsiktige plasten var et sikkerhetstiltak etter at Grandes konsert i Manchester ble rammet av terror. Grande selv svarte imidlertid på Twitter at hun var enig i at plastbruken burde reduseres.

Manager Halvor Marstrander skriver i en SMS til VG at han ikke ønsker å kommentere saken utover det som står i Twitter-innlegget.

