Millionsuksess for Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø

Vanessa Rudjord (47) og Synnøve Skarbøs (52) felles podkastselskap Snages dro inn 5,7 millioner kroner i sitt første år.

Selskapet ble stiftet i februar i fjor, og nå viser årsregnskapet for 2022 at de to gjør god business på podkasten «Synnøve og Vanessa» og reklameinntekter som følge av denne.

Inntektene endte på 5,7 millioner kroner i det første driftsåret, og siden selskapet ikke har mye utgifter ble årsresultat før skatt på 5,3 millioner.

Årsregnskapet viser også at Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø tok ut til sammen 3,9 millioner kroner i utbytte.

De to eier halvparten hver av selskapet.

Rudjord og Skarbø har ikke svart på VGs henvendelse om årsregnskapet.

Nylig rundet kjendisduoen 300 episoder av podkasten «Synnøve og Vanessa» – som er en selvstendig podkast.

Selskapet ble stiftet noen måneder før det ble kjent at de to sammen med Pia Tjelta skulle starte skjønnhetsklinikken Nomi i Oslo. De tre gikk inn på eiersiden sammen med legen Karim Sayed.

MEDIESTORM: Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø ville starte skjønnhetsklinikk i Oslo.

Etter massiv kritikk trakk de tre kvinnene seg fra hele prosjektet, og Karim Sayed tok over aksjene og de økonomiske forpliktelsene i selskapet.

– Nomi Oslo var et prosjekt vi gikk inn i med de beste intensjoner, vi ønsket å lage noe mer enn en ren skjønnhetsklinikk, men slik debatten har utviklet seg er et videre engasjement i Nomi umulig, skrev de tre i en felles uttalelse.

Kjendistrioen fikk blant annet kritikk etter at de brukte ordet kvinnehelse i forbindelse med lanseringen.

– Vi ville at denne klinikken - i tillegg til disse klassiske behandlingene - skulle tilby noe mer. Behandlinger som vi visste ikke var på markedet i Norge - eller som det var vanskelig å få tilgang på i det offentlige her til lands - og som handlet om helseutfordringer til damer. Det var vi såpass stolte av at vi ikke klarte å la være å snakke om det.

– Det var en tabbe, sa Skarbø i podkasten etter at de avsluttet samarbeidsprosjektet.