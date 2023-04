PÅ SCENEN: Prinsesse Märtha Louise møtte til en kort samtale på scenen i Oslo Spektrum, under SHE konferansen.

Märtha Louise: − Hvis du ønsker endring, vil du få kritikk

På en åpen scene fortalte prinsesse Märtha Louise om kritikken hun har møtt for å ikke leve opp til andres forventninger.

Prinsesse Märtha Louise har vært tilbakeholden med å gi intervjuer til norske medier etter at hun sa fra seg alle oppdrag på vegne av kongehuset i oktober.

Da hun ga et lengre intervju om kritikken og mediestormen hun og forloveden Durek Verrett har stått i, var det hos svenske SVT.

Derfor var det en sjeldent åpen prinsesse som stilte opp på scenen i Oslo Spektrum onsdag.

– Kritikken har vært utfordrende. Jeg tror at uansett hva du gjør i livet ditt, når det er litt uventet eller ikke møter andres forventninger til deg, så vil du møte kritikk, sier Märtha Louise på scenen.

Prinsessen var invitert til en samtale under den årlige SHE-konferansen, som fokuserer på mangfold, likestilling og inkludering.

Hun representerer ikke kongehuset offentlig lenger, og var der for å fortelle om konsekvensene av å ta utradisjonelle valg og ikke møte samfunnets forventninger.

– Hvis du ønsker å endre noe, vil du få kritikk. Fordi de som ikke ønsker å endre seg vil kritisere deg. Det er viktig å huske at kritikken bare er en del av endring. Og folk vil se forbi kritikken og lytte til deg, sier Märtha Louise.

OPPFORDRING: Prinsessen oppfordret andre til å stå i dristige veivalg. Jen Lee Koss (t.v.) var konferansier.

Intervjuet med SVT vakte oppsikt, blant annet fordi hun sa at hun er Norges mest kritiserte person. Hun mente også at kritikken i media bidro til de psykiske problemene Ari Behn hadde, i forkant av at han tok sitt eget liv.

Dette gikk hun ikke inn i på scenen, men hun forklarte hvordan hun opplevde det å vokse opp i medias søkelys.

– Jeg trodde, som tenåring, at alle i Norge mente jeg var en forferdelig person. Fordi pressen hele tiden kritiserte meg og listet opp hva som var galt med meg, forklarer prinsessen.

Det har ikke manglet på kritikk i voksen alder, etter hvert som Märtha Louise har tatt flere ukonvensjonelle valg. Både valg av kjæreste, karriere, livssyn og tro på alternativ medisin har skapt overskrifter.

SHE: Salen var fullsatt under samtalen med Märtha Louise, som var en av flere gjester på scenen under dette segmentet.

– Jeg forventet at folk kom til å kaste råtne egg og tomater på meg når jeg gikk ut i offentligheten. Det skjedde ikke. Det er viktig å huske på at pressen er en ting, men folk kan gjennomskue og se forbi det også.

I 2007 fortalte hun om sitt forhold til engler og planene om å åpne en engleskole. Det fikk hun både ris og ros for.

Samtidig har hun aktivt brukt sosiale medier til å få fram sitt syn når hun har møtt kritikk i presseoppslagene.

Nå er det en del av avtalen med kongefamilien at hverken hun eller Durek Verrett kan bruke hennes tittel og forbindelse til kongehuset i sosiale medier eller i markedsføring.

Dette har Verrett fått kritikk for å bryte flere ganger, blant annet da han omtalte kongefamilien i en sending på appen TikTok.

FAMILIEN: Durek Verrett kom til førpremieren av TV-serien «powerwomen Norge» sammen med forloveden Märtha Louise og barna Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallula Behn. Maud Angelica Behn har en hovedrolle i serien. Foto: Helge Mikalsen / VG

– «Cancel culture» er en negativ ting. Nå har noen så mye makt at hvis de ikke er enige med en person, kan de si «jeg skal kansellere den personen». Og plutselig vil du ikke lenger kunne jobbe eller gjøre det du gjør, sier Märtha Louise.

Til SVT har hun sagt at hun er lei seg for å ha mistet de kongelige oppdragene som følger med prinsessetittelen. Nå håper hun at hun kan få slike oppdrag igjen en gang i fremtiden.

Hun utdypet ikke om hun mener hun selv har blitt utsatt for en kanselleringskampanje. Samtidig sier hun at når det først har skjedd, er det eneste man kan gjøre å gjenoppstå og gjøre ting på en ny måte.

– Hvis du holder ut og fortsetter, tenker utenfor boksen og finner en ny måte å se situasjonen på, så tror jeg det er mulig, sier Märtha Louise.

– Jeg er veldig for å ha et samfunn som ikke er basert på frykt, men basert på aksept, kjærlighet og raushet med hverandres meninger og følelser, sånn at alle kan føle seg trygge.