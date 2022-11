I NYTT BRÅK: Sofie Steen Isachsen (27), kjent som Sophie Elise.

Sophie Elise om Badeland-kritikk: − Ingenting å bli sur for

Vin, røyk i bassenget etter stengetid fikk ordføreren til å rykke ut. Nå forsvarer Sophie Elise kvelden.

– Absolutt en av de beste kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, sier hun om den omstridte kvelden på Lustrabadet forrige uke i den nyeste episoden av NRK-podkasten «Sophie og Fetisha».

Influencer Sophie Elise har fått kritikk for å ha festet på badet etter stengetid, der hun og venninner nakenbadet, drakk alkohol i bassenget og røykte i utendørs-boblebadet.

Helgeturen til Sogn ble godt dokumentert på sosiale medier, der hun var sammen med blant annet Nora Haukland, som er kronprinsesse Mette-Marits sønn Marius Borg Høibys nye kjæreste.

Disse bildene har skapt reaksjoner.

Fetisha Williams sier til Sophie Elise at kvelden har blitt kalt «badeland-gate» på sosiale medier, hvorpå hun svarer:

– Jeg kan ikke forutse hvilken skandale jeg får neste gang, for de er alltid så rare, skjønner du, sier hun, før hun utdyper hva som skjedde:

– Klokken var nærmere 21, vi var kjempefine i farta, så blir vi invitert på et badeland. Så ble det litt skandale fordi vi drakk alkohol og røyket sigg utendørs, og da vil jeg bare si, ikke for å være en prinsesse på en stol, men det er vanskelig å være på Badeland og bli tatt bilde av i garderoben naken, eller å sitte der i en eller annen sauna der man er svett og folk kommer bort og stirrer. Det å kunne være der i fred var så deilig.

Lustrabadet er et offentlig bad og eid av Luster kommune, noe som gjorde at ordføreren rykket ut og reagerte sterkt.

Også Lustrabadet tok selvkritikk etter kvelden.

– Så var vi allerede litt fulle, så når vi ble tilbudt litt drikke, så. det var iallfall ingen betalt reklame, det kan jeg avkrefte med en gang.

– Føler du at folk er haters, ellers er det litt sannhet i det?, spør Fetisha.

– Jeg føler at man skal overholde reglene, og at vi kanskje ikke tenkte så mye, men føler at det er egentlig ingenting å bli noe sur for. Hvis det ikke hadde vært en kjendis, så hadde det ikke fått en reaksjon.

Influenseren mener kjendiser og vanlige folk ikke har de samme reglene å spille etter:

– Du blir ikke tatt bilde av som en random person, hadde du drukket etter åpningstid hadde det ikke blitt noen skandale.