Albumanmeldelse Pink – «Trustfall»: Rosa helikopter

Pink er bedre når hun ikke tar av.

«Trust fall» er å falle bakover og stole på at de som står rundt deg tar imot.

Dette tillitsbyggende stage divet har for lengst blitt fjernet fra både offentlige og private teambuildingseanser fordi den fallende ikke alltid ble tatt imot.

Av det kan vi lære at folk er jævlige, og kollegaene dine er verre. Samt at det uansett er ganske vondt å treffe bakken i fritt fall.

23 år ut i solokarrieren er det likevel denne tilliten Pink ber om. Betyr det at hun, Alecia Beth Moore Hart, har tatt et sjangersteg à la Taylor Swift sine to skogsalbum?

Ikke akkurat.

For å bruke et tilsvarende teambuildingbegrep: Det er en endringsprosess på gang.

Lumineers-samarbeidet «Long Way To Go» kan til forveksling minne om en hvilken som helst synthfri Kygo-låt. Den påfølgende duetten med First Aid Kit (!) på «Kids in Love» (som sannelig er en Kygo-låttittel) er samtidig så betagende varsomt harmonisk at man må dobbeltsjekke om det er en opplastingsfeil fra plateselskapet.

Her, når albumet ikke prøver å ta av som et en blanding av russebussreunion og festhelikopter, fremstår Pink som hun har noe å fortelle. Fortellinger om den nylig avdøde faren, og sønnens utfordringer. Slikt kunne det gjerne vært mer av.

Tittellåten er i stedet en av disse to-tusen-på-spillelistedusinet popelektronikatingene som prøver å ta av i samme retning som Robyn. Uten å være i nærheten av svenskens dybde. Svenskelåten her, Max Martin-samarbeidet «Never Gonna Not Dance Again», ønsker seg i stedet samme glädje som en Whitney Houston-sang i teksten.

Snarlik Justin Timberlakes etterligning av Michael Jackson, og like malplassert som påfølgende «Runaway». En the Weeknd-aktig produsert sak fra rogalendingen Edvard Førre Erfjord.

«Hate Me» er ideen om en Pink-låt, snillsint med obligatoriske utrop som «oh no, here we go, waiting for the shit show». Hundrevis av kronikker unna det velrettede agget om frafallet av fri abort som «Irrelevant» bidro til i fjor sommer. Den er ikke med her. Mer naturlig er det at heller ikke sommeren 2021-øyeblikket «Cover Me In Sunshine» ikke er med. Det sukkertøyet lever kjempefint på egen hånd.

Tre av de fire siste låtene er overflødige ballader som ikke går noen vei som helst. Den fjerde, avsluttende «Just Say I’m Sorry» tar opp Chris Stapleton-samarbeidet fra «Love Me Anyway». Selv denne sjelsvrengende avslutteren blir et middels tilskudd i et alternativt «Hver Gang Vi Møtes»-konsept.

Slik gjennomføres ikke dette tittelannonserte frie fallet like fritt som Pink kanskje har ønsket. I stedet blir det nok en i overkant tvungen hitjakt uten virkelig mål og mening. Selv om artisten ber om å ikke bli fortalt at hun er en «lost cause» mot slutten.

Vel. Ikke for å være han fyren.