Prins Harry anklager avis for Meghans spontanabort

Sommeren 2020 spontanaborterte Meghan. Tiden før forteller hun at hun gikk gjennom en stressende periode som følge av at en avis hadde publisert et privat brev hun sendte til sin far.

– Jeg tror at kona mi spontanaborterte på grunn av det The Mail gjorde, sier prins Harry i den aller siste episoden av «Harry & Meghan».

I november 2020 skrev Meghan er langt innlegg i New York Times hvor hun åpnet seg om at hun den samme sommeren hadde mistet et barn i magen.

I den ferske dokumentarserien, som har skapt internasjonal oppsikt, blir spontanaborten et tema.

– Jeg var gravid, jeg sov ikke. Og den første morgenen jeg våknet opp i det nye huset vårt spontanaborterte jeg, sier Meghan i episoden.

Meghan forteller om søvnløse netter som følge av saken mot Associated Newspaper, etter at The Daily Mail i februar 2019 publiserte et håndskrevet brev fra Meghan til hennes far.

– Kan vi være helt sikre på at det var det som førte til spontanabort? Selvfølgelig ikke. Men med tanke på grunn av stresset det forårsaket, søvnmangelen og timingen av graviditeten, hvor mange uker på vei hun var, sier han og fortsetter:

– Basert på det jeg så, kan jeg si at spontanaborten var et resultat av det de prøvde seg på.

Info «Harry og Meghan» på Netflix Omstridt dokumentarserie i seks deler.

De første tre episodene hadde premiere 8. desember 2022, de siste tre 15. desember.

Prins Harry og hertuginne Meghans eget produksjonsselskap har laget serien i samarbeid med Netflix.

Prinseparet og en rekke andre kilder har latt seg intervjue – om kjærligheten, forholdet til kongehuset, familie, pressen, rasisme og flytting til USA.

Både Harry og Meghan har i tillegg filmet videodagbøker sammen og hver for seg.

Liz Garnbus er regissør. Vis mer

Saken endte i retten som fastslo at avisen krenket privatlivet til Meghan. Etter søksmålsseieren fikk hun en offentlig unnskyldning fra tabloidavisen.

Flere forventet at hun også skulle motta betydelig økonomisk oppreising fra avisgruppen.

Tidligere i år ble det kjent at hun fikk en erstatning på ett britisk pund for krenkelsen av hennes privatliv. Det tilsvarer 12 norske kroner.

Denne summen er en symbolsk og vanligvis liten sum som tildeles når juridiske rettigheter er blitt krenket, men det er ingen vesentlig tap eller skade, skrev Sky News.

Aviskonsernet ble også dømt til å betale en ukjent sum for brudd på hertuginnens opphavsrett.