KOLLEGER: Hugh Jackman og Nicole Kidman, her på en pressekonferanse for filmen «Australia» i 2008.

Nicole Kidman bladde opp én million kroner for Hugh Jackmans hatt

Hugh Jackman (54) auksjonerte bort Broadway-hatten fra scenen lørdag. Det var ikke hvem som helst som bød høyest.

– Hundre tusen, ropte Nicole Kidman (55) ut i salen, og mente med det 100.000 dollar, altså om lag én million kroner.

Da hadde flere andre i salen allerede prøvd seg med bud i håp om å sikre seg hatten Jackman har brukt i oppsetningen «Music Man».

Videoklipp sirkulerer i sosiale medier, og der hører man en kvinnestemme rope fra langt bak i teatersalen i New York.

Ganske raskt skjønner de andre at stemmen tilhører en annen berømthet.

– Det er Nicole Kidman! Det er Nicole Kidman! Herregud! roper entusiastiske publikummere, mens Jackman selv står måpende på scenen.

– Målløs

Kidman reiser seg så fra setet og går frem til scenen. Der kneler Jackman og gir henne en varm klem.

Inntektene går til Broadway Cares/Equity Fights AIDS.

«Sjenerøsiteten og kjærligheten som strømmer fra Nicole Kidman, gjør meg målløs. Tusen takk, Nicole, for vennskap og støtte», skriver Jackman under video fra hendelsen både på Instagram og Twitter.

Kidman går tilbake til stolen sin – uten hatten – men publikum reiser seg og applauderer. Klapper gjør også staben på scenen, og Kidman må gå frem igjen.

Hun får hatten og settere den på hodet, mens Jackman sier til de andre i publikum at han har kjent Kidman i nesten 30 år.

– Jeg har jobbet med henne, og jeg kan forsikre at det ikke er noen overraskelse. Hun er en av de mest gavmilde sjelene jeg vet om.

Til Kidman sier han:

– Du er et vakkert, vakkert menneske. Jeg elsker deg, tusen takk.

Også Kidman har lagt ut innlegg i etterkant.

«Hatten vi kjøpte på auksjon», skriver hun på InstaStory under et bilde av seg selv iført det signerte klenodiet.

Jackman og Kidman, som begge er australske, er ikke bare venner. de har også figurert sammen på kinolerretet i storfilmen «Australia» i 2008.

Jackman har også lagt ut bilde på Instagram. Kidman har kommentert under og skriver der at det var en «ære for henne å få donere».

«Darling, Hugh, det samme til deg. Sjenerøse, flotte mann», lyder det fra filmdronningen, som før øvrig skryter av en «fantastisk kveld på teateret».

BROADWAY: Hugh Jackman og Sutton Foster sammen med besetning i «The Music Man» unbder Tony Awards i juni.

Her er tilbakeblikk på andre Kidman- og Jackman-stunt – se VGTV: