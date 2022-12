MUSIKAL-TRIO: F.v.: Sjur Vatne Brean, Flo Fagerli og Filip Bargee Ramberg i rollene sine.

De skal spille Pelle, Proffen og Lena på teaterscenen

Når «Døden på Oslo S» settes opp som musikal på Nationaltheatret til våren, er det med disse tre i hovedrollene.

Ingvar Ambjørnsens ungdomsklassiker fra 1988 skal til scenen – og det skjer i det nedlagte kjøpesenteret på Økern i Oslo, melder Nationaltheatret.

Sjur Vatne Brean (22), kjent for TV-seerne gjennom NRK-serien «Rådebank», skal fylle rollen som Proffen.

Filip Bargee Ramberg (20), for tiden aktuell i NRK-serien «Flus», spiller Pelle. Ramberg er også kjent fra Netflix-filmen «Royalteen» og NRKs julekalender «Snøfall».

Flo Fagerli (19) trer inn i rollen som Lena. Fagerli er i disse dager også aktuell i NRK-serien «Kuppel». Hun er ellers kjent fra «Farfar» på TV 2 og NRKs «Stjernestøv».

SCENE: Filip Bargee Ramberg, Flo Fagerli og Sjur Vatne Brean i roller – her på Økern, der forestillingen settes opp.

«Døden på Oslo S» ble kinofilm i 1990, da med Håvard Bakke, Tommy Karlsen og Helle Beck Figenschow i hovedrollene.

Handlingen dreier seg rundt Torshov-guttene Pelle og Proffen, og om Lena, Nina, Stein og Filla – og andre ungdommer som på kanten av samfunnet.

– Hyllest

Nationaltheatret beskriver selv forestillingen som «en musikalsk hyllest til de som faller utenfor, til det skitne og ustreite – og til kjærligheten».

Simen Formo Hay er regissør.

«Planen er å skape en komplett happening, med utgangspunkt i manus av Aksel Hellstenius og nyskrevet musikk i post-, punk- og new wave-stil signert Frank Hammersland», heter det i pressemeldingen.

– Det er fantastisk at vi får gjennomført dette ambisiøse prosjektet, med god hjelp fra våre samarbeidspartnere. Jeg håper og tror at dette blir en teateropplevelse helt utenom det vanlige, med et formidlingsopplegg som virkelig kan utgjøre en forskjell, sier teatersjef Kristian Seltun ved Nationaltheatret.

Musikalen har premiere 9. mars.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: