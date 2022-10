I SORG: Harald Rønneberg deler med sine følgere at han har mistet sin mor.

Harald Rønneberg har mistet moren: − Utrolig vondt

På sin Instagramprofil deler programlederen den triste nyheten om at han har mistet sin mor.

«Kjære fine mamma Da var vår reise over» startet Rønneberg innlegget han har delt med sine 80.000 følgere.

«Dette er utrolig vondt, men jeg er først og fremst veldig takknemlig for at jeg fikk ha deg i livet mitt så lenge Du har betydd alt for meg! Og det er jeg så glad for at jeg fikk fortalt deg mange ganger» fortsetter han.

Sammen med teksten har han delt et bilde av seg selv og mammen, hvor de begge smiler bredt.

Den tidligere «Senkveld»-programlederen skriver at han kommer til å savne henne dypt.

«Våre daglige samtaler, den herlige humoren din, den urokkelige støtten din og sikkert uendelig mye mer jeg ikke klarer å komme på nå…

Hvil i fred. Jeg elsker deg for alltid».

Rønneberg er en av Norges mest kjent programledere. Han ledet «Idol» i 2003 sammen med Thomas Numme, før duoen overtok som programledere for «Senkveld». De to ledet også Spellemannsprisen seks ganger i perioden 2004–2009.

Han har mottatt en rekke utmerkelser for sin innsats på TV, blant annet flere Gullruten-priser, Årets TV-navn og Komiprisen.

Rønneberg slapp nylig den andre sesongen av «Helt Harald» på TV 2.