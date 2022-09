KLAR FOR NESTE STEG: Henrik Elvejord Borg og Lisa Anckarman giftet seg før sommere

Henrik Borg: − Vi planlegger å få barn så fort som mulig

Henrik Elvejord Borg håper det ikke er lenge til han og kona har utvidet familien med en liten baby.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Før sommeren ble realityprofil Henrik Elvejord Borg og den svenske influenceren Lisa Anckarman, mann og kone.

Borg er først og fremst kjent for sin deltagelse i «Ex on the Beach» noen år tilbake, og har siden vært en kjent ansikt på sosiale medier.

Til VG forteller Borg at har trivdes godt som en gift mann, og at han har det ekstremt fint med Anckarman – som nå har giftet seg til å hete Borg.

Han er heller ikke i tvil om hva som er det neste steget i forholdet.

– Da er det babies. Det er jo det. Vi prater mye om barn, gleder oss til barn, håper på barn, og tenker mye på barn.

– Vi planlegger å få barn så fort som mulig egentlig. Jeg gleder meg til å prøve, sier han med et stort smil.

Han håper derfor det ikke er lenge til han kan titulere seg som pappa.

– Bare å ha kommet til det punktet i livet var jo ikke gitt for min del. Det er jeg veldig fornøyd med.

I et større VG pluss intervju paret gjorde tidligere i sommer fortalte Borg at han var syk rusavhengig da han først møtte sin kone. Hun reddet ham fra døden, fortalte han.

Borg sier han er svært tilfreds med hvor han er i livet, og at han selv som gift er «samme gamle Henrik».

– Jeg er kanskje en litt eldre versjon, og det kan være greit å være faktisk. Han hadde gått litt ut på dato han «blodprinsen» så da er det greit å være Henrik Borg, sier han.