MØRKETS BARN: Tre av fire så i kamera da Metallica tok oppdaterte bandbilder. Det får da være godt nok.

Ukens låter uke 9: Emma Steinbakken, Metallica, Kurt Nilsen og U2

Både dumme kids og dumme foreldre dukker opp blant låtene denne uken. I tillegg til det som etter hvert føles normalt fra OnklP.

Emma Steinbakken – «Parents»

Hver Gang Vi Møtes-«vinneren» er på egen hånd igjen, med en personlig tekst om oppveksten som skilsmissebarn. Formidlet som en pianodrevet ballade, med et høystemt, nærmest gyngende 6/8-refreng som vil være enda større enn det klarer. Det er bare dét at akkurat når man tror alt skal ta av, så stopper i stedet alt brått og brutalt. Godt mulig det er en slags metafor, ja.

Hudkreft – «Salamander»

Oslos vondeste bandnavn har bak seg noen seriøst fortørnede låter – og ikke minst låttitler. Med «Salamander» legger kvartetten seg mer mot aggressiv Gang of Four-new wave enn Honningbarna. «Gi meg morfin til jeg hoster av slim» er dessuten et så sterkt sinnarefreng, at vokalist Leah Røkke mønsterverdig kan begrense eget agg.

Metallica – «If Darkness Had a Son»

På tredje låt fra det vanskelige ellevtealbumet er tekst, tittel og riff så arketypisk Metallica, at det mest interessante er hvorfor James Hetfield ikke har skrevet denne teksten tidligere. Likevel skulle han altså havne over førti år ut i karrieren før det ikoniske rumlebrølet hans fikk omfavne «temptation». Mørkets barn runder nesten syv seige minutter, jevnlang med «Eye of the Beholder» (1988) men er langt fra like levende, drivende eller, eh, mørk. Virker som Lars Ulrich har det gøy, da.

HVER GANG DE IKKE MØTES: Emma Steinbakken blir nok en gang en formidler, når hun synger om foreldrenes skilsmisse.

Ballinciaga og 1 Cuz – «Dumme kids»

Nå er avstanden fra Ed Sheeran til norsk festmusikk kortere enn noensinne. Den rosa hettefesten bak fjorårets mest strømmede sang i Norge samarbeider med tilsvarende hvithettede epa-dunkeren 1. Cuz. Som også har Ed Sheeran-samarbeid på CV-en. Sammen skjenker de et imponerende hjerneklistrende ærlig og anvendelig aproposrefreng: «Vi er bare kids, og vi gjør dumme ting».

Kurt Nilsen – «The Bar»

Kurt Nilsen fortsetter å vise hvorfor julekonsertmillionærer ikke er som Lotto-millionærer: «The Bar» viderefører det popbaserte countrygrepet fra januar, der arrangementet trekkes tett mot norsk radiopops fascinasjon for Dire Straits. Her flyter drømmenes gitar, lap steelen, smørmykt i bakgrunnen mens julekongen selv slipper til et gentrifisert mariachi-orkester og rytmen fra Magnets «Where Happiness Lives». Hva låten handler om? Mangfoldet blant klientellet på Oslo-puben «Herr Nilsen». De kunne nok både fått bedre og dårligere reklame enn dette.

U2 – «Beautiful day – Songs of Surrender»

Her er for øvrig låten som gjorde Kurt Nilsen til superstjerne. U2s 2023 tar utestemmen til en ny volumskala: Vi snakker Superbowl-promotert Las Vegas-show uten rekonvalesens-trommis Larry Mullen jr. Balansen kommer gjennom i å gjenskape utvalgte karrierebiter i mykere forpakning, der albumet selvsagt slippes på St. Patricks dag. Denne søndagsmorgenversjonen har ingenting av den skamløse entusiasmen fra originalen og Las Vegas-kaoset, men heller forsiktig inn «One»-aktig koring fra The Edge. Samtidig fjernes Kina og oljefeltet fra bropartiet og gjør resultatet like deler ufarlig som overraskende hviskende intenst.

OnklP & De Fjerne Slektningene – «Føles normalt»

Ingen grinerapper som Pål Tøien. Spesielt ikke sammen med slektningene. Snart ti år etter «Styggen på ryggen» ligner dog Oslo Ess-samarbeidet hans mer og mer på aldrende Tønsberg-angst anno Seigmen. «Føles normalt» strekker seg mot en sterk avrunding, men låten føles, som mye annet, som noe man har hørt hundre ganger før. Det betyr å bli vel normalt.