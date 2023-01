Den siste kongen av Hellas (82) er død

Ekskong Konstantin av Hellas døde tirsdag etter lengre tids sykdom. Han ble 82 år gammel.

Han var konge av Hellas fra 6. mars 1964 til kongehuset i landet ble avskaffet 1. juni 1973.

Konstantin var utdannet offiser og studerte jus ved universitetet i Athen. I 1960 tok han gull i seiling i Drakeklassen under OL i Roma. er eneste sønn av kong Paul og dronning Frederika, skriver Store norske leksikon.

Han var sammen med kong Harald visepresident i World Sailing – tidligere kjent som International Sailing Federation.

FELLES INTERESSER: Konstantin avbildet med vår egen Kong Harald i 2001 i Stockholm. De har begge drevet med seiling.

I 1964 ble han utropt til konge i en alder av 23 år.

Samme året ble han gift med den danske prinsesse Anne Marie – søsteren til danske dronning Margrethe.

De har to døtre og fire sønner. Den eldste sønnen Paul, hertug av Sparta (født 1967), ville ha vært tronarving.

Ifølge den greske avisen Kathimerini har den tidligere kongen de siste dagene vært innlagt på sykehuset Hygeia etter akutt hjerneslag.

Etter at demokratiet ble gjenopprettet i Hellas – i 1974 – ble det holdt en folkeavstemning. Der var det flertall for at kongen skulle forbli avsatt.

Etter han ble avsatt som konge levde Konstantin II i eksil i nærmere 40 år. Første gangen han returnerte til Hellas var i forbindelse med begravelsen til hans mor, dronning Fredrika i 1981.

Han har også vært i langvarig konflikt med den greske staten. Mens han var i eksil saksøkte han Hellas for å ha inndratt eiendommene hans, og krevde 500 millioner euro. Saken ble behandlet i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen.

Den endte med at han fikk en kompensasjon på 12 millioner euro.

Konstantin etterlater seg sin kone Anne-Marie, fem barn og ni barnebarn.

Info Eks-konge Konstantin II Født 2. juni 1940 i Athen – død 10. januar 2023 i samme by. Gresk konge i perioden 1964–1973. Eneste sønn av kong Paul og dronning Frederika av Hellas. Utdannet offiser og studerte jus ved universitetet i Athen. Tok gull i seiling i Drakeklassen under OL i Roma i 1960. Etter militærjuntaens maktovertagelse i april 1967 gjorde han et mislykket forsøk på å gjeninnføre sivilt og demokratisk styre. Reiste i eksil til Roma med familien – bosatte seg senere i London. Ble avsatt som konge i 1973. I 1964 ble han gift med den danske prinsesse Anne Marie. Paret fikk fem barn. Flyttet i 2013 fra London tilbake til Hellas. Kilde: Store norske leksikon, Wikipedia. Vis mer