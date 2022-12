FJORÅRET: Kong Harald og dronning Sonja med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprinsesse Mette-Marit og prins Sverre Magnus foran juletreet på Bygdøy Kongsgård i Oslo i desember 2021.

Slik skal de kongelige feire jul

Kongefamilien skal feire jul på Kongsseteren.

Catherine Gonsholt Ighanian

NTB

«Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen feirer jul på Kongsseteren i Holmenkollen», opplyser Slottet torsdag.

Kronprinsfamilien vil også tilbringe julaften og deler av juledagene på Kongsseteren.

Kongefamilien vil i tillegg være til stede under gudstjenesten i Holmenkollen kapell på 1. juledag.

Kongen og dronningen tilbrakte julen i fjor på Bygdøy kongsgård, men feiret julaften sammen med kronprinsfamilien på Skaugum. Året før var alle samlet på Skaugum på julaften, også prinsesse Märtha Louise med sin familie.

Hvor Märtha skal feire med sine i år, er ikke kjent.

Kong Harald ble skrevet ut fra Rikshospitalet onsdag, etter å ha vært innlagt siden mandag på grunn av en infeksjon. Han er nå på bedringens vei.

Det er ennå ikke avklart hva som skjer med årets nyttårstale.

Kongehuset opplyser at beslutningen om hvem som holder talen, tas nærmere nyttårsaften. Til daglig stepper kronprins Haakon inn for kongen hvis han er syk.

Den siste uken har kongehuset delt videoer på Instagram av både julepynten på Slottet og på Skaugum, hvor kronprinsparet bor.

Det over seks meter høye juletreet på slottsbalkongen i Oslo er pyntet med over hundre lys og lyser opp for dem som krysser Slottsplassen.

På Skaugum pyntes det blant annet med tradisjonell julepynt som kronprinsesse Märtha hadde med seg fra Sverige.

Her er noen av de tradisjonelle rettene som serveres hos kongefamilien: