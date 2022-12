Influencer Joakim Kleven (30)

– Største jeg har opplevd dette året må være å få ut dokumentarserien min «Joakims første porno» som jeg har jobbet lenge med, og at folk tok den imot så bra! Et annet fint minne var da jeg og Benjamin fra «Skal Vi Danse» var ambassadør for Amnesty sin pride-kampanje i år. Slike prosjekter brenner jeg for å lage.