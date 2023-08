TMZ: Går mot skilsmisse for Britney Spears og mannen

Britney Spears og mannen Sam Asghari har gått fra hverandre, erfarer TMZ.

Ifølge TMZs kilder skal Asghari ha flyttet ut av huset deres, og bor nå for seg selv.

En av kildene skal ha sagt til nettstedet at «det bare er et spørsmål om tid før han søker om skilsmisse».

Spears og Asghari giftet seg i fjor.

Gjestelisten besto da av rundt 100 personer. Hverken artistens mor, far eller skuespillersøsteren Jamie Lynn Spears var tilstede i bryllupet. Det var derimot artistens bror Bryan.

Sam Asghari skal ha fridd til Britney i september i fjor. Hun viste da frem ringen på Instagram.

De to hadde vært par i drøyt fire år før de giftet seg. Paret møttes på settet til innspillingen av Britney Spears’ musikkvideo «Slumber Party» i oktober 2016.

Spears har vært gift to ganger tidligere; med barndomskameraten Jason Allen Alexander i 2004 og med eksmannen Kevin Federline fra 2004 til 2007. Sistnevnte har hun to sønner sammen med.

Britney Spears og Sam Asghari ventet barn sammen i fjor, men en måned etter offentliggjøringen av gladmeldingen kom den triste beskjden om at Spears hadde mistet barnet.

– Det er med dyp sorg at vi må annonsere at vi har mistet vårt mirakelbarn tidlig i svangerskapet. Det er en hjerteskjærende tid for enhver forelder, skrev Britney Spears (40) i et Instagram-innlegg.

