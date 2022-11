INFLUENCER-VETERAN: Sophie Elise, her Petter Stordalens hotellåpning i hovedstaden nylig.

Sophie Elise snakker om utroskapen i ny podkast: − Aldri vært i nærheten av utro før det skjedde

Ida Fladen (36) har fått Sophie Elise Isachsen (27) til å snakke om fjorårets «Farmen kjendis», der hun innledet er forhold mens hun hadde kjæreste hjemme.

Alle som fulgte «Farmen kjendis», fikk med seg at det oppsto søt musikk og vel så det mellom Sophie Elise og Isak Dreyer (28).

Men hjemme ventet Sophie Elises kjæreste og samboer gjennom mange år, Kasper Kristoffersen (28).

Sophie Elise innrømmer i «Ida med hjertet i hånden» at hun er nervøs foran praten. Hun forklarer at det har vært mange rykter, og dette er første gang hun snakker ut i offentligheten om hva som faktisk skjedde.

– Jeg er aldri nervøs for sånne ting, men i dag og i dagene opp til det her, så har jeg vært nervøs, ja, sier influenceren.

VG har vært i kontakt med Kasper Kristoffersen, som er innforstått med at VG omtaler saken. Han ønsker ikke å kommentere.

«FARMEN KJENDIS»: Isak Dreyer og Sophie Elise Isachsen på gården.

Sophie Elise beskriver Kasper som sin beste venn frem til «Farmen»-innspillingen, og at de hadde det fint sammen.

– Men vi hadde en knekk i forholdet i julen, fem måneder før innspillingen, forklarer hun – og legger til at de likevel bestemte å satse videre.

– Men vi var på vei til veldig forskjellige steder.

Sophie Elise sier at selv om de hadde det godt i forholdet, så hadde de ingen plan for hva de skulle gjøre sammen videre i livet. Og hun trengte en sånn plan, forteller hun.

Sophie Elise presiserer at dette er hennes versjon av situasjonen den gangen.

Sophie Elise sier at hun på den tiden kjente på at hun snart burde slå seg til ro og få barn, fordi hun levde i et etablert samboerskap.

– Eller så måtte jeg leve som en mer fri 26-åring, som jeg var da, med det som det innebar, sier hun.

EKSEN: Kasper Kristoffersen og Sophie Elise under et møte med VG i 2020.

Sophie Elise skildrer en indre uro, som ikke bare hadde med forholdet å gjøre, men hele livssituasjonen.

Men det var ingen plan å forelske seg på «Farmen».

– Jeg har aldri vært i nærheten av utro før det skjedde, sier hun.

Fikk brått behov for endring

Siste gangen de to snakket før gårdsoppholdet, var mens Sophie Elise satt isolert i to dager før «Farmen» startet.

Hun tenkte da at hun allerede gledet seg til å komme hjem fra gården for å se Kasper igjen.

– Men med én gang jeg kom inn på gården, var det liksom som en svitsj. Og det var ikke fordi jeg så Isak og at han var interessant, for det syntes jeg ikke da jeg først så ham, forteller Sophie Elise.

Men hun fikk mange tanker. De gikk ut på at når hun kom ut, så ville hun flytte og komme seg bort fra rekkehuset, som hun følte var en isolert tilværelse.

Sophie snakket med VG om dette allerede i januar i år. Da forklarte hun at hun allerede første dag på gården bestemte seg for at forholdet var over.

– Og jeg visste at jeg skulle flytte med en gang jeg kom hjem. Men også mer overfladiske ting, som at jeg ville farge håret brunt. Jeg bare følte at nå skjedde det endringer, forklarte hun til VG.

BRUNETTE: Sophie Elise farget håret midlertidig mørkt etter «Farmen».

Men Sophie Elise hadde aldri forespeilet kjæresten hjemme om at hun kunne komme til å gå. Om et brudd skulle skje, hadde Sophie Elise alltid sett for seg at de skulle komme frem til det i fellesskap.

Sophie Elise sier at hun også følte at hun og Kasper holdt hverandre tilbake, og at særlig kanskje hun holdt ham tilbake, fordi hun mener at Kasper «er ment for å drives av det å hjelpe andre mennesker».

– Som mindfulness og sånn, men det passet ikke inn i vårt forhold, sier hun i podkasten.

– For mine venner kom det som et sjokk at jeg hadde vært utro, men det kom ikke som et sjokk at det ble slutt, sier Sophie Elise.

Hun sier at anerkjennelsen om at livsendring måtte til, kom før hun falt for Isak. Mens de andre deltagerne snakket om at de savnet kjærestene hjemme, var Sophie Elise mest opptatt av seg selv og egen prosess.

Sophie Elise sier at hun ikke helt husker hvordan romansen med Isak startet, men at «ting begynte å skje» etter få dager.

– Og jeg tenkte at nå har jeg faktisk følelser, sier hun.

Sophie Elise bestemte seg for at hun ville være åpen foran TV-kamera, selv om hun var klar over at det ville få konsekvenser. Hun valgte å gjøre det som føltes riktig for henne der og da.

Men hun kjente på følelsen av å være utro. Hun landet likevel på å stå i det og være ærlig om det.

Sophie Elise sier at hun ikke hadde gjort som hun gjorde i «den virkelige verden», men at hun var isolert på en gård.

– Men jeg hadde mange øyeblikk inne på gården, der jeg fikk panikk. Ikke for det jeg hadde gjort, men jeg har opplevd at folk har vært utro mot meg før, og jeg vet hva det gjorde mot meg. Så den tanken på å gjøre det mot en annen person, var helt grusom faktisk.

Influencer-veteranen sier at det er tabubelagt å fortelle om at man har vært utro, og hun forklarer at hun – mens hun snakker – kjenner på en redsel for alltid å bli stemplet som hun var utro, og som man ikke kan stole på.

Sophie Elise gjentar at hun aldri har vært utro tidligere og heller ikke siden.

– Veldig forelsket

Ida Fladen spør Sophie Elise direkte hvorfor hun ikke klarte å vente med å innlede et forhold til hun hadde fått snakket med kjæresten.

– Ja, si det, svarer Sophie Elise.

– Når du blir veldig forelsket i noen, og jeg tenkte at dette var en jeg ville satse på, så hadde vi de seks ukene der inne til å etablere en relasjon, legger hun til.

– Så jeg fulgte hjertet mitt, dumt som det kanskje var.

Sophie Elise sier for øvrig at hun har brukt mye tid på å forstå å tilgi seg selv, og at hun snakket med psykologen inne på gården. Kjæresten flyttet ut fra deres felles hjem før hun kom tilbake fra innspilling.

– Jeg tenkte mye på hvordan disse ukene må ha vært for ham, sier Sophie.

Sophie Elise roser Kasper og omtaler ham som en fantastisk person. Hun berømmer eksen for å ha tilgitt og at han fortsatt behandler henne med respekt.

– Men jeg hatet meg selv, sier hun.

Forholdet til Isak varte en stund etter innspillingen, før det tok slutt.

I dag har Sophie Elise en ny mann i livet sitt – Ludvik Schanke Blunck (25), som hun beskriver som smart, kul, morsom, «chill», snill, stabil og trygg.

Men det sitter langt inne å kalle ham kjæreste. De er ikke helt der ennå, men Sohie spår at de kan komme dit.

Ludvik Schanke Blunck er sønnen til Øivind Blunck (71) og Guri Schanke (60).

Han og Sophie Elise møttes gjennom sistnevntes fetter. Hun ble fascinert fordi han virket tilbakeholden, mens hun var mest «på».

Sophie Elise omtaler det som en fordel at Ludvik ikke er opptatt av hennes penger eller status, fordi han selv har kjente foreldre. Men hun sier at det har vært en liten sperre for henne at han er nesten tre år yngre, selv om hun er i ferd med å venne seg til det.

Sophie Elise skriver i en SMS til VG at hun er syk og ikke tilgjengelig for kommentar. VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Isak Dreyer.

