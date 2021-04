Paulina Porizkova og Aaron Sorkin på rød løper foran søndagens Oscar-utdeling i Los Angeles. Foto: Chris Pizzello / POOL / AP POOL

Supermodell Paulina Porizkova på galla med ny flamme

Paulina Porizkova (55) kom på Oscar-festen sammen med nominerte Aaron Sorkin (59).

Den svensk-tsjekkiske modellveteranen var i 28 år gift med The Cars-vokalisten Ric Ocasek. Ocasek døde av en hjertefeil i 2019, få måneder etter at de hadde tatt ut separasjon.

Nå skriver flere medier, deriblant svenske Aftonbladet, at Porizkova har fått ny kjæreste.

I likhet med Daily Mail tolker avisen det som en bekreftelse på et forhold at 55-åringen kom til Oscar-utdelingen søndag sammen med den nominerte manusforfatteren Aaron Sorkin.

Selv om det i mange måneder har vært spekulasjoner rundt en romanse, er det første gang de to viser seg i offisiell sammenheng. Sorkin holdt armen rundt Porizkova mens de tok seg god tid til å posere på den røde løperen.

Sorkin var nominert i kategorien «The trial of the Chicago 7», men vant ikke. 59-åringen er fra før kjent for TV-seriene «Det hvite hus», «Mollys Game»-filmene og «The Social Network». Han vant Oscar for sistnevnte i 2011.

Porizkova var en av verdens mest berømte supermodeller på 80- og 90-tallet. Hun har to sønner på 22 og 26 med Ocasek. Også Sorkin har et ekteskap bak seg, og en sønn sammen med ekskona.

Den tidligere stjernemodellen har i det siste tatt et oppgjør med kroppskritikk. For selv om 55-åringen i sin tid var et populært trekkplaster for Sports Illustrated, får hun ofte kritikk når hun nå velger å legge ut lettkledd-bilder og bilder uten sminke.

– Jeg antar at man ikke ser fruktbar ut lenger, og at det er en overgangsalder-greie. Og kanskje har det med å gjøre at når du plutselig ser ut som noens mamma, da er det ikke tillatt å være sexy lenger. Du får lov til å være vakker, pen, tilstedeværende, sjokkerende og overraskende. Men ikke sexy, uttalte hun i et TV-intervju nylig.

