Anklager realitydeltager for overgrep i svenske «Paradise Hotel»

Jennifer Paatere (23) og Annie Dahlberg (24) mener de ble utsatt for overgrep i den svenske versjonen av «Paradise Hotel». Nå blir saken politianmeldt og hele sesongen fjernet fra strømmetjenesten til Nent.

Det skriver Expressen.

I tirsdagens avsnitt av TV-serien blir Toby Johnson sendt hjem for «gjentatte regelbrudd». Ifølge den svenske avisen Expressen er hele denne sesongen av «Paradise Hotel» fjernet fra Viaplay og Viafree inntil videre.

– Det føles godt, sier Jennifer Paatere til avisen.

– En slik oppførsel er blitt mer og mer normalisert. Derfor vil jeg snakke om det, sier Paatere.

Hun får støtte av en av de andre deltagerne, Annie Dahlberg, som også føler seg krenket av Johnson.

– Han gikk bare lenger og lenger, sier Dahlberg.

I programmet beklager Johnson på det sterkeste det som har skjedd.

– Selvfølgelig angrer jeg på alt jeg har gjort. Jeg er forferdelig lei meg og har oppført meg som en idiot. Til Annie og Jennifer vil jeg virkelig be om unnskyldning, sier Toby Johnson.

I en oppdatering på Instagram tirsdag skriver Johnson:

«Jeg beklager. Jeg vet at min oppførsel i forferdigelig, uansvarlig og jeg har følt meg som en dritt hver eneste dag etterpå. Etter det har jeg jobbet med meg selv, min oppførsel og min bruk av rusmidler (jeg har vært helt rusfri de siste fire månedene). Det er alt jeg kan gjøre – jeg kan ikke skru tiden tilbake og endre på det som skjedde uansett hvor mye jeg skulle ønske at jeg kunne det. Men jeg kan love meg selv å bli et bedre menneske og det gjør jeg hver eneste dag.

I avsnittet som ble sendt på Viaplay mandag, kommer den aktuelle deltageren, Toby Johnson som har vært med tidligere, tilbake igjen til Paradise-huset. Det går imidlertid ikke mange dagene før han blir sendt ut igjen etter det som blir omtalt som «gjentatte regelbrudd».

– Han stakk hånden opp under kjolen og stoppet ikke der, forteller Jennifer Paatere til Expressen.

Annie Dahlberg på sin side opplevde at den samme deltageren dro ned BH-en og blottla brystet hennes mens TV-kameraene rullet og gikk.

– Det var ikke bekvem med og jeg bad han om å slutte. Et nei er et nei – og det skal man ikke måtte forklare. Det skal respekteres, sier Dahlberg til Expressen.

– Hvorfor ingen grep inn der og da, kan jeg dessverre ikke svare på, sier Susanne Nylén, som er pressesjef for Viaplay og Viafree til Aftonbladet som også omtaler denne saken.

Til Expressen sier Nylén:

– Vi mente at ut fra hva som hadde skjedd, hadde ikke denne deltageren noe å gjøre i programmet. Når man ser programmet kommer det også tydelig frem at vi har nulltoleranse for denne typen oppførsel.

Det er gått flere måneder siden innspillingen av inneværende sesong av «Paradise Hotel». Paatre og Dahlberg forteller til den svenske avisen at de har fått anledning til å se gjennom å komme med synspunkter på hvordan det aktuelle programmet er klippet.

– Jeg har forsøkt å ikke tenke så mye på det, men jeg er nervøs før sending, sier Dahlberg.

– Jeg fikk en klump i magen og jeg var ikke forberedt på at det skulle være så tungt å se det aktuelle avsnittet, sier Jennifer Paatere på sin side.