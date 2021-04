Caitlyn Jenner. Foto: Danny Moloshok / REUTERS

Caitlyn Jenner vil stille som guvernør-kandidat

Det annonserer hun selv på Twitter.

– California har vært mitt hjem i nær 50 år. Jeg kom hit fordi jeg visste at alle, uavhengig av bakgrunn eller status i livet, kunne gjøre sine drømmer til virkelighet, skriver hun i en uttalelse.

Caitlyn Jenner er OL-gullvinner i tikamp, transaktivist og er kjent som TV-personlighet fra realityserien «Keeping up with the Kardashians».

Realitystjernen kom ut som transkvinne i 2015 og har siden den gang vært blant verdens mest profilerte frontfigurer for LHBTQ-miljøet.

Ifølge amerikanske medier har Jenner vært republikaner i årevis. Jenner har i mange år forsvart Trump-administrasjonen, men snudde i 2018 da den daværende presidenten trakk tilbake rettigheter for transpersoner.

Hun håper nå å avsette den nåværende guvernøren i California, demokrat Gavin Newsom. Sammen med kunngjøringen ble også nettsiden Caitlyn for California lansert.