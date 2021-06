I DEBATTEN: Svein Østvik har frontet munnbindskepsis, blant annet ved å brenne dem foran Stortinget. Leif Einar Lothe møtte ham i NRK-programmet «Debatten» i april. Foto: Helge Mikalsen og Janne Møller-Hansen/VG

Kringkastingsrådet behandler Charter-Svein og Lotepus-debatten: − Folkeliggjøring

Sendingen var først og fremst folkeopplysning, ikke for eller imot coronatiltak, sier fagredaktøren om klagen på at Charter-Svein ble stående for alene med sitt syn.

Programmet «Debatten», som gikk på lufta 27. april har møtt både «applaus og forargelse» innledet fagredaktør Knut Magnus Berge. Han redegjorde torsdag i Kringkastingsrådet for sendingen der Svein Østvik (59) og Leif Einar Lothe (51) diskuterte coronatiltak.

– Den konkrete klagen som et utgangspunktet her går på at Svein Østvik ble stående for alene med sin skepsis, sa fagredaktøren.

– Til det vil jeg si at dette ikke var en debatt for eller imot coronatiltak. Det var først og fremst en sending med folkeopplysning rundt temaene for skepsisen, sa Berge.

Kringkastingsrådet er «publikums forlengede arm» og møtes et par ganger i året for å diskutere henvendelser om NRKs tilbud.

Charter-Svein og Lothepus i åpningssekvens

Bakgrunnen for temaet coronaskepsis i «Debatten» var en undersøkelse som viste at et mindre, men voksende antall som var skeptiske til styresmaktenes koronahåndtering. «Debatten» ville, ifølge Berge, ta tak i skepsisen og lage klassisk folkeopplysning. De konsentrerte seg om to utbredte oppfatninger, nemlig tvil om effekten av munnbind og tvil rundt testmetoden.

– Derfor var Svein Østby der, i en relativt kort åpningssekvens, i debatt med Leif Einar Lothe. I tillegg til at Østvik da fikk stille ett spørsmål til Nakstad knyttet til testmetoden, sa Berge.

Hoveddelen av programmet bestod av fagfolk som diskuterte skepsisen som ble løftet.

Berge viste til at fellesarenaer for debatt har en samfunnsverdi, spesielt i en tid der sosiale medier stimulerer på mange måter til det motsatte.

– I tillegg til å nå ressurssterke, høyt utdannede grupper, så når debatten grupper i befolkningen vi sliter med å engasjere med samfunnsdebatt. De yngre, de med lavere utdanning og de som kanskje har avvikende meninger.

Etterlyste fagmiljø-diskusjon

To av rådets medlemmer, Bushra Ishaq og Torgeir Uberg Nærland, kommenterte redegjørelsen. Begge skrøt av at «Debatten» hadde løftet tematikken rundt skepsis knyttet til myndighetenes håndtering.

Ishaq pekte på at det er viktig å være klar over de smittevernfaglige diskusjonene i fagmiljøene, blant annet knyttet til munnbind.

– Det er veldig mange i fagmiljøet som mener at for grupper som er fattige, så fører det til meravgift og tar fokuset vekk fra håndhygiene, som ikke helt er belyst. Jeg tenker at sånne dimensjoner skulle jeg ønske man kunne løfte opp.

Nærland trakk frem at det var positivt at Østberg og Lothe ble invitert med.

– Selv om de er kjendiser og har en kjendisprofil, kan det ses på som en del av en slags folkeliggjøring av debatten. Det tror jeg er viktig.