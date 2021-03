Tomine Harket har fått sin egen podkast «EXTRA». Sammen med Hans Nordmann skravler hun i vei om livet som artist. Foto: Acast

Tomine Harket har fått påvist diagnose: − Påvirker meg

Tomine Harket åpner opp om diagnosen ADD.

Av Maria Støre

– Det er en «attention deficit disorder», så det går utover min oppmerksomhet. Jeg blir lett distrahert, og det kan være vanskelig å følge med i samtaler, høre på foredrag og lignende, sier Tomine Harket (27) om diagnosen.

Harket er datteren til A-HA-stjernen Morten Harket, og hun har selv blitt en del av musikk-Norge, blant annet som vokalist på en av Alan Walker-låtene.

Det er i podkasten «EXTRA» med Tomine Harket og Hans Normann at hun først forteller om diagnosen som hun fikk påvist for et par uker siden.

– Så nå er det altså svart på hvitt at jeg har ADD. Det har jeg, sier hun i podkasten.

Hun forklarer at ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) og ADD (attention deficit disorder) er litt det samme, men at av ADHD kan man bli hyper også. Det blir ikke hun, hvert fall ikke veldig.

– Er slitsomt

Overfor VG forteller Harket at hun har mistenkt det en stund.

– Jeg har lenge trodd at det er noe jeg har, men aldri gått inn for å få svar på det, fordi det ikke er noe som ødelegger hverdagen min. Det påvirker meg jo, og er slitsomt, men det er ikke noe jeg ser på som farlig eller såpass ødeleggende at jeg trenger medisiner for eksempel.

Harket mener det har påvirket henne på en måte som gjør at hun ikke klarer å fullføre ting hun har startet på.

– Jeg har alltid mange prosjekter som er halvferdige, sier hun.

Samtidig påpeker hun at denne diagnosen ikke vil gjøre noe særlig forskjell i livet hennes. Ettersom hun antagelig alltid har vært sånn, vet hun ikke hvordan det er å ikke ha det.

– Men jeg føler det det går mest utover er at samtaler jeg har går i hundre i hodet mitt, og personen jeg snakker med snakker supertregt, men de gjør jo egentlig ikke det, så jeg vil kjapt videre bare. For mister du oppmerksomheten min, så er den mistet, sier Harket.

Panikkanfall

Det er ikke noe nytt for Harket å dele private deler av livet sitt i offentligheten. I januar var hun svært åpen om sitt eget sexliv da hun gjestet Christine Danckes podkast. Også overfor VG var hun åpen og ærlig.

Nå har hun altså fått sin egen podkast. Det er i episode fire at hun forteller om diagnosen, men også om sitt første panikkanfall, som hun fikk i forbindelse med låten «About You».

– Det kom etter en breakup jeg gikk gjennom. Jeg følte meg veldig alene. Mamma bor i USA, og jeg sliter veldig med det å bli forlatt. Jeg knytter meg veldig. Så når et forhold er over, kan det trigge frem angsten min for akkurat det. Jeg har klaustrofobi som også bare blir hundre ganger verre om jeg er på et dårlig sted, sier Harket.

Hun påpeker at hun ikke kan ta banen i London med mindre hun føler seg veldig bra og trygg, for eksempel.

– La meg hjelpe meg selv

– Men ingen av disse tingene er uoverkommelige, jeg jobber med det hele tiden, og mener jeg fungerer veldig bra. Liker heller ikke tenke at jeg har det dårlig, for det er så mange som har det så utrolig mye verre, sier hun, og legger til:

– Men når det er sagt, må jeg også ta mine problemer seriøst og la meg hjelpe meg selv, og det går jo ikke om jeg alltid tenker at alle andre har det verre.

Etter det første panikkanfallet, som hun også synger om i «About You», har hun ikke hatt flere ordentlige. Men hun har hatt flere små anfall.

– Det er helt jævlig, men nå vet jeg hvert fall hva det er. Så nå tror jeg ikke lenger at jeg kommer til å dø som jeg trodde første gangen det skjedde. Det føles jo ut som hjertet er i ferd med å rives ut av kroppen, og at det skal stoppe å slå, sier Harket, og avslutter:

– Du kjenner at hele kroppen svikter. Så man må ta det seriøst og jobbe seg gjennom det.