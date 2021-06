2020: VG møtte Joralf Gjerstad i 2020, på Snåsa hotell. Foto: Line Møller, VG

Snåsamannens familie: − Stor sorg

Joralf Gjerstads familie sørger og ber om ro. Flere kjendiser hyller og minnes den avdøde 95-åringen.

Fredag ble det kjent at Joralf Gjerstad, best kjent som Snåsamannen, er død.

Senere på ettermiddagen kommer familien med en uttalelse der de skriver at «det er med stor sorg og i dyp respekt vi tre barna og resten av den nærmeste familie bekrefter at Joralf Gjerstad sovnet stille inn på Snåsa syke- og aldersheim natt til fredag.».

Uttalelsen er signert barna Jorunn, Svein Magnus og John Sverre Gjerstad, som presiserer at de uttrykker seg på vegne av hele familien.

«Joralf hadde et rikt og godt liv og fikk oppleve mye og han fikk mange venner rundt omkring i hele Norge. Vi er takknemlige for alle som bidro til at Joralf fikk et godt liv. Vi vet også at han satte pris på å få hjelpe mange av de som tok kontakt», skriver de.

Medietrykk

Familien takker for all støtte og hjelp fra de ansatte og ledelsen ved Snåsa syke- og aldersheim, som de sier har har ivaretatt Gjerstad på en meget fin måte.

«Midt i sorgen har det vært stor mediepågang overfor hele familien, og vi har hatt mer enn nok med å håndtere vår egen sorg. Vi har gjennom sykeheimen bekreftet at Joralf har gått ut av tiden», skriver de etterlatte i uttalelsen.

Nå ber Snåsamannens nærmeste om respekt for at de ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer til media på det nåværende tidspunkt.

«Samtidig gjør det et stort inntrykk på oss alle å se de mange minneord og den takk som blir Joralf til del fra hele landet i alle medier. Vi er takknemlige for all de hilsninger og kondolanser vi har fått fra hele landet det siste døgnet.

Vi vil gi nærmere beskjed om når begravelsen vil finne sted.».

Kondolanseprotokoll: Hvordan minnes DU Snåsamannen?

Kjendiser minnes Snåsamannen

Den folkekjære mannen hylles av sine kjendisvenner.

– Jeg er lei meg for at livet til et menneske med et varmt hjerte og varme hender er over, men samtidig tenker jeg også på at jeg er glad for at han fikk et varmt og svært innholdsrikt liv, sier tidligere Arbeiderparti-profil og nå PR-mann Bjarne Håkon Hanssen til VG.

– Perspektivet hans var alltid enkeltmennesker som ikke ble godt nok ivaretatt av systemet. Joralf var alltid på de svakes side i alt han gjorde, fortsetter han.

MINNES GJERSTAD: – Joralf var alltid på de svakes side i alt han gjorde, sier tidligere Arbeiderparti-minister Bjarne Håkon Hanssen. Nå er han rådgiver og partner i kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen. Foto: Harald Henden, VG

Hanssen har tidligere fortalt offentligheten om at han mener Snåsamannen helbredet hans to måneder gamle kolikksyke sønn i 1997.

– I dag håper jeg at vi heller konsentrerer oss om å minnes et varmt og godt menneske, uavhengig av om man tror han hadde noen evner eller om man ikke tror det, sier den tidligere helseministeren.

Gjerstad betydde også mye for Hanssen politisk.

– Joralf var veldig interessert i politikk og de årene jeg var aktiv politiker tok han ofte kontakt og ville diskutere politikk og gi gode råd. Det er nok en side ved ham som ikke er så kjent som beretningen om hvordan han hjalp enkeltmennesker, forteller Hanssen.

Slik reagerer bokbransjen: – Han har betydd veldig mye for veldig mange

– Utrolig empatisk

Også advokat Cato Schiøtz mottok nyheten om Gjerstads død med stor sorg.

– Jeg fikk vite det i åtte-nitiden i dag, av formannen i Gjerstadstiftelsen. Jeg ble veldig lei meg, selv om han var en gammel mann, sier Schiøtz til VG.

De to ble kjent for tolv år siden gjennom felles venn og forfatter Ingar Sletten Kolloen.

2008: Cato Schiøtz, Joralf Gjerstad og Ingar Sletten Kolloen på Norges Varemesse på Lillestrøm i 2008. Foto: Frode Hansen, VG

– Han var en utrolig personlighet og han hadde jo helt klart synske og helbredende evner. Han var utrolig empatisk og stilte sine evner til rådighet for å hjelpe sine medmennesker, sier Schiøtz og sier at det ikke finnes en nordmann som kan sammenlignes med Gjerstad.

– Han var en kjempe, utdyper Schiøtz.

Ingar Sletten Kolloen: – En stor mann med et ruvende livsverk

«Fantastisk samtalepartner»

– Det er både trist og vemodig, sier tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

– Jeg kjente han siden jeg var fem eller seks, for han var en nær venn med nære venner av meg, men jeg har ikke møtt ham siden i fjor sommer, forteller hun.

Grande kaller Gjerstad en «fantastisk samtalepartner».

– Han er en mann som har gjort en stor innsats og betydd mye for mange sine liv.

Etterlater seg tre barn

Gjerstad ble født på Snåsa i Trøndelag i 1926, og har derfor gått under navnet «Snåsamannen».

Han var gift med Signe Marie Gjerstad fra 1954 frem til hennes bortgang i 2017. De to fikk tre barn sammen.

I over 70 år har Joralf Gjerstad vært kjent for å skulle ha helbredet med «varme hender».

Ved siden av jobben på Snåsa meieri og som klokker i Snåsa kirke, har han tatt imot folk som har søkt hans hjelp. Gjennom 70- og 80-tallet anslås det å ha vært over 50.000 mennesker innom dørene hos ham.

Han ble landskjent da Ingar Sletten Kolloen ga ut biografien «Snåsamannen».

Han har vært lokalpolitiker, blant annet varaordfører for Arbeiderpartiet.