BRØT REGLENE: Bursdagen til Rita Ora gikk ikke helt som det skulle. Foto: ANDREW KELLY / X02844

Rita Ora må beklage igjen

Sangeren måtte beklage etter bursdagsfest under nedstengning i London. Nå viser det seg at hun skulle ha vært i karantene også.

Den britiske sangeren Rita Ora (30) måtte beklage da det ble kjent at hun hadde feiret bursdagen sin med rundt 30 gjester på en restaurant i London.

Det var i strid med reglene som gjaldt, da det i slutten av november var ulovlig å møte mer enn person utenom egen husstand, ifølge The Guardian.

Nå skriver avisen at det var enda en grunn til at feiringen aldri skulle funnet sted. Ora var nemlig fortsatt i karanteneperioden etter en tur til Egypt, skriver The Mail on Sunday.

30-åringen fløy ifølge avisen til Kairo i Egypt 21. november for en privatkonsert på et hotell. Hun skal ha returnert til Storbritannia dagen etter, og skulle ha vært i karantene i 14 dager i henhold til britiske regler.

I stedet feiret hun bursdagen sin den 28. november, en uke senere, på en restaurant med 30 deltagere.

På Instagram skrev Ora at hun «deltok på en liten samling med noen venner for å feire bursdagen».

– Det var en avgjørelse tatt på impuls med en misforstått antagelse om at vi var på vei ut av nedstengning og at det var greit.

– Jeg er svært lei meg for å ha brutt reglene og forstår at dette utsetter folk for fare. Gitt restriksjonene, forstår jeg hvor uansvarlig disse handlingene var og jeg tar fullstendig ansvar, skrev hun i november.

Dro til Egypt

Etter at Egypt-turen ble kjent gikk sangeren nok en gang ut og beklaget. I en uttalelse gjengitt av The Guardian sier Ora at hun skulle fulgt reglene.

– Da jeg kom tilbake til Storbritannia skulle jeg ha fulgt myndighetenes råd og isolert meg i den gitte perioden. Som dere vet, fulgte ikke jeg rådene, og jeg beklager igjen.

– Jeg forstår at de angrende ordene fra en popstjerne nok ikke er verdt så mye, spesielt fra en som har brutt reglene slik jeg har, men jeg skjønner at noen kanskje følger mitt eksempel.

I uttalelsen heter det videre at hun ber om at folk ikke gjør det.

– Skyldfølelsen og skammen jeg har båret denne uken for min feiltagelse er ikke verdt det. Lytt i stedet til myndighetenes råd og stemmene fra heltene i helsevesenet og ta forholdsregler.

Ifølge The Guardian skriver Ora at hun har testet negativt for coronaviruset og at hun vil donere fortjenesten etter konserten i Egypt til veldedighet.

Publisert: 06.12.20 kl. 10:28 Oppdatert: 06.12.20 kl. 10:52