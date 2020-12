KOMIKER: Harald Eia har flere ganger sminket ansiktet for å spille karakterer med mørk hudfarge. Foto: Erlend Daae

Hva er «blackface» og hvor går grensen? Komikere og professor svarer

– Hvis nordmenn i 2020 misliker sketsjene våre, er det bare å ta dem bort, sier komiker Harald Eia. Men om alle karakterer som er sminket mørkere i ansiktet kan kalles «blackface», er han i tvil om.

Torsdag besluttet Discovery/Dplay å avpublisere julekalenderen «Nissene over skog og hei», etter kritikk fra primært Instagram-kontoen @rasisme.i.norge.

Dplay begrunnet beslutningen med at Espen Eckbos mørksminkede karakter Ernst-Øyvind faller inn under «blackface-begrepet».

– Det hører ikke hjemme på skjermen i 2020, skrev Dplay i et kommentarfelt på rasisme.i.norge-kontoen.

Men Eckbo er ikke den eneste norske komikeren med sminkede personer i sitt karaktergalleri.

– Visste at blackface er rasistisk

Et eksempel er sketsjen «Et spørsmål om respekt» fra NRK-programmet «Tre brødre som ikke er brødre» som gikk på tidlig 2000-tallet, og som fortsatt er tilgjengelig på NRK TV. Der spiller Eia en pakistansk regissør som er over gjennomsnittet opptatt av respekt.

– Jeg visste alltid at blackface er jævlig rasistisk, men det vi forbandt det med historisk var svart maling i ansiktet og leppene malt store og røde på en hvit person, i det formålet å gjøre narr av svarte, sier Eia.

– Mulig jeg har noe å lære her, men jeg trodde ikke det var blackface å fremstille en type nordmann med mørk sminke, slik vi gjorde i respekt-sketsjene. For meg handler nemlig ikke Ernst-Øyvind om at han er mørkhudet, det handler om at han er en morsom, slapp nordmann.

Eia forklarer at sketsjen om respekt var basert på et innslag på NRK2 om muslimske begravelsesbyråer hvor kvinner måtte stå hundre meter unna i tilfelle de hadde menstruasjon.

– Det hadde vært rart om den karakteren var helt hvit og klin lik meg. Og sånn holdt vi på hele tiden, vi endret utseende til alt mulig, alltid. Det var raske skift, rask sminke og nye parykker hver gang.

– Et minefelt

På spørsmål om hva blackface egentlig er, svarer Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, at det er et fenomen som var ganske populært for over 100 år siden i USA og andre steder.

– Det var hvite som sminket seg svarte og oppførte seg som karikaturer, forteller Hylland Eriksen.

– Men det kan ha mange konnotasjoner.

Han trekker frem en løpende debatt i Nederland om julenissens svarte hjelper, Zwarte Piet. Zwarte Piet kjennetegnes av sin mørke hud, store, røde lepper og sitt fargerike kostyme.

– Det mener mange er rasistisk. Men andre forsvarer det fordi han går ned skorsteinen, og at det er derfor han blir svart, sier Hylland Eriksen.

Ifølge sosialantropologen er det ikke alltid helt entydig. Han mener kontekst og meningen bak må tas i betraktning.

– I dag er det kanskje en tendens til at vi ikke leser alt i sin sammenheng, sier Hylland Eriksen.

– Man bør prinsipielt se på intensjonen og hvordan det blir oppfattet, og ikke se seg veldig blind på det konkrete.

KONTROVERSIELL: Julenissens hjelper i Nederland, Zwarte Piet. Foto: Patrick Post / AP

Hylland Eriksen selv har ikke sett «Nissene over skog og hei», men han kan uttale seg om fenomenet blackface. Han forklarer at den klassiske formen for blackface er når hvite har på veldig store lepper, flat nese, krusete hår og har malt seg svart.

– Det er veldig dehumaniserende. Ingenting med det er uskyldig, men i denne sammenheng kan jeg ikke si det høres ut som det som typisk er blackface, sier Hylland Eriksen.

– Det er komplisert. Mange vil si det er for lett å bli fornærmet i dag, men på en annen side ser vi at mange bruker den hellige ytringsfriheten som påskudd for å fornærme andre. Dette er et minefelt.

– Sporty av Dplay

Komiker Jonis Josef synes det er fint å se at Discovery/Dplay valgte å avpublisere julekalenderen.

– Jeg tenker at det er sporty av Dplay å ta den avgjørelsen, for det er vanskelig. Blackface er veldig ukult i 2020, men man må nok komme fra et nyansert sted. Det å fjerne det er riktig, men det å skulle kalle Eckbo rasist er ikke riktig, sier Josef til VG.

Han legger til at han likevel synes det er synd om man skal henge seg opp i ting som har skjedd i fortiden, siden verden forandrer seg.

GLAD DET TAS SERIØST: Komiker Jonis Josef. Foto: Emmaline Hekneby / VG

– Det er ikke mange år siden man rappet om kvinnehat og vold, eller at det var greit å bruke n-ordet. Samfunnet beveger seg videre, og det krever at man beveger seg litt smartere kanskje.

– Hva synes du om karakteren Ernst-Øyvind?

– Jeg trodde det skulle være verre, jeg, sier Josef.

– Men det er digg å vite at samfunnet tar det seriøst, sier han, og legger til:

– Jeg ser ikke på juleunderholdning fra 2011, og jeg vet ikke hvem som gjør det. Hvis Eckbo hadde laget det nå, da kunne han forventet tilsnakk og reaksjon. Men hvis man skal starte den leken, gå tilbake i alle ting, da kan man jo fortsette i evigheter.

Eia: Alvor om noen blir såret

På spørsmål om hva han tenker om at Discovery/Dplay valgte å avpublisere, svarer Eia at han synes det er synd siden det var en «fantastisk morsom serie».

– Men når det gjelder mitt eget arbeid, synes jeg det ikke er så farlig. Vi lagde humor for folk som levde på den tiden. Hvis nordmenn i 2020 misliker sketsjene våre, er det bare å ta dem bort, sier Eia.

– Er det noen som blir såret, som får livet sitt ødelagt eller føler seg dårligere av et humorinnslag, så tar jeg det på største alvor. Det er lakmustesten for meg, og da tenker jeg det kan fjernes.

Samtidig er han noe overrasket over at man kan se på Ernst-Øyvind i «Nissene over skog og hei» som blackface og rasisme.

– Jeg tenker det er litt rart at vi har kommet dit, at å sminke seg mørkere for å lage ulike karakterer automatisk er blackface, sier han.

– Jeg sitter ikke på toppen i et mediebyrå, og det er en vanskelig avveining. Det handler jo om omdømmet til kanalene, og jeg tror ikke de orker peset. Jeg vet ikke om jeg hadde orket å være knallhard heller. Men det er færre av dem som sitter på toppen i dag som orker å gi så blaffen som min gamle NRK-sjef Einar Førde gjorde.

– Synes du det har gått for langt?

– Nei, jeg er ikke noen sånn «det har gått av skaftet»-fyr.

