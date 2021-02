KJÆRESTE: Tirsdag kveld delte Youtuberen Hanna-Martine Slåttland Baller at hun har fått seg kjæreste. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Hanna-Martine har funnet kjærligheten

Youtuberen delte selv nyheten på Instagram tirsdag kveld.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Med 100.000 faste abonnenter på sin YouTube-kanal og 150.000 instagramfølgere, har Hanna-Martine Slåttland Baller blitt et kjent navn for mange. I fjor var hun også med på Farmen Kjendis.

Mange av Ballers følgere fikk med seg at det ble slutt mellom henne og ekskjæresten i fjor sommer. Nå har influenceren funnet kjærligheten på nytt.

– Det stemmer at jeg har fått med kjæreste. Jeg har det veldig bra for tiden, sier hun til VG, etter å ha delt nyheten på sin egen Instagramkonto.

Baller legger til at kjæresten ikke ønsker å være en offentlig person, og at navnet hans holdes privat.

Hanna-Martine har tidligere vunnet priser for å være et godt forbilde for barn, og er blant de mest populære Youtuberne i aldersgruppen 15–18 år, ifølge Medietilsynets undersøkelse fra 2018.