SYK: Christine Koht, her avbildet i forbindelse med lanseringen av «Kohts bok». Foto: AGNETE BRUN

Christine Koht innlagt på sykehus

Christine Koht (53) hadde håpet å nyte førjulstiden hjemme, men nå er hun innlagt igjen.

For mindre enn 10 minutter siden

Det forteller hun selv i et innlegg på Facebook sent søndag kveld, der hun de siste par årene har kommunisert ut til omverdenen underveis i kreftbehandlingen.

«Jeg ble kjempesyk i går, med over 40 i feber, og nektet å dra på sykehus. Men jeg merker jo at det er en ny drittinfeksjon på vei. Så nå i kveld sa Pernille strengt «Nå kjører jeg deg til akutten og du må legges inn nå», skriver Koht og sikter til kona Pernille Rygg.

Koht forteller videre at hun er blitt testet for corona for 15. gang.

«Jeg spurte om å få dra hjem med en gang, men nei, MÅ være her», skriver den folkekjære komikeren og legger til at «alle prøver er dårlige».

Nekter å gi opp

Koht innrømmer at hun har tenkt at hun ikke orker mer juling nå, og at «syk er syk. Æsj».

Samtidig forsikrer hun og Rygg aldri gir opp, og at det selv i all sykdom alltid er noe å le av.

«Selv om jeg ligger for døden, så kommer jeg til å le», skriver Koht.

Hun forteller videre at hun hadde gledet seg til juleforberedelser, men at kona allerede har dekorert bakgården med lyslenker, og at der rosa juletreet deres er hentet frem.

Koht er aktuell med boken «Kohts bok», der hun ikke har spart på noe når det gjelder åpenhjertige, intime og avslørende betroelser.

Bokanmeldelse: «Ikke til å tro at alt dette kan skje i ett menneskes liv»

På 53-årsdagen sin i mai i år fortalte Koht at hun hadde fått prøvesvar som viste at det ikke var spredning av kreften. Men immunforsvaret er svekket, og helsen er dårlig.

Koht innser alvoret. Hun har hørt om andre som er blitt kvitt kreften, men som får tilbakefall – og plutselig er borte.

«Jeg tenker sånn hele tiden, egentlig. Selv om jeg er glad og har det fint, så lurer det liksom like bak, hele tiden. Det er et mørkt hull der, som jeg kan falle ned i når som helst», sier hun i boken.

Fått med deg? – Mye av det jeg skal fortelle er flaut

Men ikke bare er livskraften sterk. Ønsket om kjærlighet, er også stort.

«Jeg vil at folk skal elske meg. Jeg vil sette spor. Jeg vil at de skal si, etter at jeg er død, at Christine Koht, hun beveget alle», står det i «Kohts bok».

I fjor ble 53-åringe kåret til «Årets navn» i VG.

Bakgrunn: – Folk er sultne på sårbarhet

Publisert: 23.11.20 kl. 12:02

Les også

Mer om Christine Koht