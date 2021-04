GIKK BORT: Rapperen Earl «DMX» Simmons ble 50 år gammel. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Rapperen DMX er død

Rapperen Earl «DMX» Simmons (50), som har vært innlagt på intensiven etter en overdose, er død.

Det bekrefter familien i en uttalelse til blant annet People og Variety.

– Vi er dypt lei oss over å kunngjøre at vår kjære DMX, født Earl Simmons, døde 50 år gammel ved White Plains Hospital med familien ved sin side. Han var innlagt på intensivavdeling de siste par dagene, skriver de i en uttalelse.

TMZ meldte lørdag ettermiddag norsk tid at DMX var innlagt på sykehus i New York etter en overdose i sitt eget hjem i White Plains natten før.

Kilder tett på stjernen opplyste om at overdosen førte til et hjerteinfarkt, og at tilstanden var kritisk.

Natt til søndag meldte CNN at rapperen var koblet til respirator. Det ble bekreftet av hans advokat gjennom 25 år, Murray Richman. Onsdag skulle hjernefunksjonen hans sjekkes av legene. Testene ble omtalt som kritiske for å avgjøre rapperens utfall.

Familien beskriver DMX som en kriger som kjempet til siste slutt.

– Han elsket sin familie med hele sitt hjerte og vi vil sette pris på all den tiden vi tilbragte med ham. Musikken hans inspirerte utallige fans rundt om i verden og hans ikoniske arv vil leve videre for alltid, skriver de.

De takker også for all støtten de har fått.

Redningspersonell skal ha forsøkt i 30 minutter å gjenopplive 50-åringen før han ble fraktet til sykehus. DMX har slitt med rusmisbruk i årevis og har vært på rehabilitering flere ganger.

Familien samlet seg utenfor sykehuset tidligere i uken.

BESØKTE SYKEHUSET: DMX sin forlovede Desiree Lindstrom (t.h.) sammen med hans ekskone Tashera Simmons utenfor sykehuset i White Plains 5. april. Foto: ANGELA WEISS / AFP

DMX er Grammy-nominert og kjent for blant annet låter som «Party Up» og «Get At Me Dog». Han slo gjennom som rapper på slutten av 90-tallet, og har gitt ut syv album. De fem første gikk rett inn på førsteplass på Billboard-lista i USA.

Totalt har han solgt over 72 millioner plater. Hans mestselgende er «And Then There Was X» fra 1999.

50-åringen har i tillegg til musikkarrieren, også medvirket i en rekke filmer – blant annet «Romeo Must Die», «Exit Wounds» og «Cradle 2 The Grave». Han har også hatt sin egen TV-serie, «Soul Of A Man».