FØR CORONAEN: Regina King, nominert for sin rolle i «Watchmen», fotografert på årets Vanity Fair Oscar Party i februar. Foto: Evan Agostini / Invision

I natt deles Emmy-prisene ut – hjemme

I en pandemisk tid hvor vi har tilbrakt enda flere timer foran skjermen enn vanlig, er det tid for å hedre TV-skuespillerne. Men det blir ingen rød løper i natt.

For mindre enn 10 minutter siden

For skuespillerne sitter for sikkerhets skyld hjemme når den gjeve prisen nå skal deles ut for 72. gang. Men utdelingen skal skje «live», så her kan det fort skje uforutsette ting når 130 kameraer i 20 byer og 10 land skal samkjøres.

Årets programleder, talkshowverten Jimmy Kimmel, liker å ha mange baller i luften. Og han kan få god bruk for sine egenskaper som komiker.

HOLDER I TRÅDENE: Jimmy Kimmel skal klokken 20 lokal tid lede Emmy utdelingen når den går på luften på ABC. Foto: Evan Agostini / Invision

Ingen i salen

– Jeg har et merkelig masochistisk trekk der jeg liker å sette meg selv i vanskelige situasjoner. Så hvis det verste skjer og alt går galt, vil det definitivt være en del av meg som morer seg, sier han til Hollywood Reporter.

Kimmel får heller ikke noen drahjelp fra publikum siden det ikke kommer til å sitte en kjeft i salen på Staples Center in Los Angeles.

– Uansett hva som skjer, så blir det ok. Det er bare et TV-show, jeg flyr jo ikke et jetfly, konstaterer han lakonisk.

Produsent Reginald Hudlin sier til CNN at ingen av dem har gjort noe i et så stort format tidligere og sammenligner det hele med å «prøve å se 130 sports arrangementer samtidig.»

NOMINERT: Kate Blanchett, her fra filmfestivalen i Venezia, er blant dem som kan vinne pris for sin rolle i «Mrs. America». Foto: ETTORE FERRARI / ANSA

Samtidig kan det bli hjemmekoselig og fint når de nominerte kjendisene stiller opp i hjemmet, noen av dem med familien rundt seg.

– Nå kommer vi inn i husene deres, konstaterer Hudlin.

Andre som skal delta i det stjernespekkede digitale showet er skuespillerne Jason Bateman, Sterling K. Brown og Morgan Freeman.

Den svenske komponisten Ludwig Göransson kan ta nok et steg på vei mot EGOT status (når du har vunnet en Emmy, Grammy, Oscar og Tony Awards), hvis han i natt hedres for musikken til The Mandalorian. Enn så lenge har han en Grammy og en Oscar.

NOMINERT: Jeremy Irons, her under Berlin-festivalen i februar, er nominert til beste mannlige hovedrolleinnehaver for sin innsats i serien Watchmen som også er nominert til beste TV-serie. Foto: MICHELE TANTUSSI / X03942

Disse er nominert

Ikke overraskende leder strømmetjenesten Netflix med hele 160 nominasjoner, men også Disney og Apple TV+ stiller med flere kandidater.

Disse konkurrerer om beste TV-serie:

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Disse konkurrerer om beste kvinnelige hovedrolleinnehaver i TV-serie/TV-film:

Cate Blanchett ("Mrs. America")

Shira Haas ("Unorthodox")

Regina King ("Watchmen")

Octavia Spencer ("Self Made")

Kerry Washington ("Little Fires Everywhere")

Disse konkurrerer om beste mannlig hovedrolleinnehaver i TV-serie/TV-film:

Jeremy Irons ("Watchmen")

Hugh Jackman ("Bad Education")

Paul Mescal ("Normal People")

Jeremy Pope ("Hollywood")

Mark Ruffalo ("I Know This Much Is True")

Les om alle nominerte her.

Publisert: 20.09.20 kl. 10:40