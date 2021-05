EKSPAR: Shanna Moakler og Travis Barker på American Music Awards i Los Angeles i 2005. Foto: TAMMIE ARROYO / TMRRY ARROYO

Travis Barkers ekskone fjernet navnet hans fra armen

To dager etter at Kourtney Kardashian tatoverte «Jeg elsker deg» på Travis Barkers arm, kommer ekskona hans med et klart budskap.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Shanna Moakler (45), skuespiller, modell og realitykjendis, var gift med Blink-182-trommisen (45) fra 2004 til 2008, og de har tre barn sammen. Men nå kvitter hun seg med navnet hans, som hun har hatt tatovert på håndleddet siden de var et par.

Det viser hun frem til hele verden – etter at Kourtney Kardashian (42) onsdag delte bilde av at hun tatoverte kjærlighetserklæring på Barkers arm.

I en lang video på Instagram fredag viser Moakler at hun fjerner sin.

– Det er navnet til eksen min. Ikke tatover navn på kroppen, folkens, sier hun i opptaket.

Moakler har også en klar melding til følgere som misliker stuntet hennes.

«Til mine ferske hatere. Jeg må oppklare, siden mange tror de kjenner til mitt privatliv. Min eks tatoverte en hodeskalle over våre initialer på hånden sin, mens hans nye kjæreste så på med kjærlig blikk», skriver hun i en kommentar under posten sin.

Barker og Kourtney Kardashian har vært sammen i et halvt års tid.

«Dette ble gjort med en hensikt i et forsøk på å fornærme meg og min lykke med ny mann», mener Moakler om Barkers nye hodeskalletatovering.

KJÆRESTEN: Kourtney Kardashian, her på People’s Choice Awards i Los Angeles i 2019. Foto: NINA PROMMER / EPA

Moakler forklarer at videoen hun har postet, kun er siste seanse i en prosess med å få tatoveringen fjernet.

Moakler – tidligere Miss New York – var inntil nylig kjæreste med modellen Matthew Rondeau (28), men ifølge en rekke medier skal forholdet ha tatt slutt i april.

Moakler og Barker giftet seg i 2004 og brettet ut både bryllupet og livet for øvrig i realityserien «Meet the Barkers» på MTV.

Det var han som i sin tid søkte om skilsmisse.

