Privat Foto: GLAD I 17. MAI: Influencer-tvillingene Vita og Wanda Mashadi har flere ganger snakket høyt om at de elsker nasjonaldagen.

Kjendisenes 17. mai-flauser

Syv kjendiser forteller om 17. mai-flauser, favoritt-tradisjoner og russenavn.

Av Ingvild Vik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vita og Wanda Mashadi, influencere

– Hva er din største 17. mai-krise/flause?

Vita: – Det er ikke en krise eller flause, men en funfact, vil jeg si. Jeg ble med i korps da jeg var yngre, kun fordi jeg ville ha en fin uniform til 17. mai. Vi fikk nemlig ikke bunad, så da var korpsuniform en god nummer to.

Wanda: – Jeg var skikkelig sjalu på Vitas korpsuniform. Jeg ringte derfor den som var ansvarlig for korpset for å spørre om jeg kunne være så snill å også være med i korps – med pianoet mitt. Jeg fikk, utrolig nok, beskjed om at det ikke var mulig med piano i korps som skulle gå rundt i gatene på 17. mai. Til min store skuffelse!

Foto: Privat

– Hva er favoritt-tradisjonen på nasjonaldagen?

Vita: – Min favoritt-tradisjon er uten tvil frokosten. Det er noe med å samle en fast gjeng, alle er ekstra glade, ekstra fine, ekstra gira. Frokosten er alltid litt ekstra enn en vanlig helgefrokost. God stemning, mennesker man er glad i, og en dag jeg virkelig ser frem til hvert eneste år.

Wanda: – Det er 17. mai-frokost med vennegjengen! Vi er samme gjeng som har frokost sammen hvert år. Vi synger nasjonalsangen, spiser god frokost og har leker eller quiz!

– Hvordan skal du feire i år?

Vita: – Det blir jo litt annerledes feiring i år, som i fjor. I fjor jobbet jeg hele 17. mai, men i år skal jeg i hvert fall være litt mer sosial. Vi blir samme gjeng som vi alltid feirer med, bare litt mer amputert, grunnet restriksjonene, men jeg har troen på at det blir bra. Vi starter med vår årlige 17. mai-frokost, så skal Wanda og jeg av gårde på en liten jobb, og så ser vi hva resten av dagen bringer etter det. Jeg tror ikke jeg skal gå all-in i år, men sparer meg heller til en skikkelig feiring neste år!

Wanda Mashadi i beltestakk fra Telemark.

Wanda: – I år blir vi «bare» 9 stykker på frokost og holder oss sammen hele dagen. Blir vel samme som hvert år med frokost, pølser, is og masse moro! Bare færre klemmer og kos enn vanlig.

– Hva var russenavnet ditt?

Vita: – Jeg var jo super fotballjente da jeg var russ. Jeg var på buss, men tror jeg rullet cirka tre ganger totalt. Tror ikke engang jeg møtte opp den dagen vi skulle døpe russeluene, så tror faktisk ikke jeg hadde noe russenavn? Hvis jeg kan gi meg selv et russenavn, basert på hvem jeg var som russ i 2011, så ville jeg kalt meg selv «årets mest unødvendige russ», for det var akkurat det jeg var. Jeg kunne like godt spart meg for å være russ, faktisk.

Wanda: – Det husker jeg faktisk ikke. Jeg var jo edru så å si hele russetiden, og var jo aldri ute og rullet. Syns russetiden egentlig var ganske bortkastet og kjedelig. Så kan vel gi meg selv et eget kallenavn nå da; «Party-poopern».

Vita Mashadi i beltestakk fra Telemark. Foto: Privat

Amalie Olsen, youtuber

– Hva er din største 17. mai-krise/flause?

– Største flause må være året jeg var russ og sovnet på en rampe. Det kom foreldre bort og vekket meg fordi barna ville ha russekort, og det var litt flaut.

– Hva er din favoritt-tradisjon på nasjonaldagen?

– Det er egentlig bare å ha på bunad og drikke alkohol.

– Hvordan skal du feire i år?

– Jeg skal feire med mine fire nærmeste venninner. Vi skal spise frokost og drikke sammen, og se hva dagen bringer.

Foto: Privat

– Hva var russenavnet ditt?

– Russenavnet mitt var «skænk». Jeg sa til klassen at jeg ikke ville ha noe med YouTube, fordi det er kjedelig, så da valgte guttene i klassen at jeg skulle være «skænk». Fornøyd med den, egentlig.

Ulrikke Brandstorp, artist

– Hva er din største 17. mai-krise/flause?

– Tror jeg har vært rimelig heldig med nasjonaldagen altså. Ingen store kriser. Arrangerte en gang en frokost som aldri tok slutt da! Ikke helt planlagt, men utrolig koselig!

– Hva er din favoritt-tradisjon på nasjonaldagen?

– Favoritt-tradisjonen må vel være å pynte seg i den vakre bunaden da! Noe av det fineste jeg eier.

Foto: Privat

– Hvordan skal du feire i år?

– Det blir en rolig feiring med masse god mat! Skal også en tur innom God Morgen Norge for litt prat og sang! Det blir koselig.

– Hva var russenavnet ditt?

– Jeg var faktisk ikke russ, så ble dårlig med russenavn.

Victoria Tolaas, realitydeltager

– Hva er din største 17. mai-krise/flause?

– Det sier seg selv, når man er en familie med seks stykker, at uansett hvor god tid du tror du har så ender det med at alle springer rundt som tullinger, alle er for sene til det de skal, alle skal dusje samtidig og det blir litt stress på starten av dagen. Men aldri noen krise.

– Hva er din favoritt-tradisjon på nasjonaldagen?

– Det er vel egentlig å stå opp veldig tidlig for champagnefrokost, og ikke minst å få på seg bunaden og finstasen. Toget, og det å komme ut og se folk, er også en del av tradisjonen, så jeg håper i hvert fall det blir tog til neste år.

– Hvordan skal du feire i år?

– I år skal jeg feire i Oslo. Det er faktisk første gang jeg feirer den en annen plass en på hjembygda, så det blir jo en litt annerledes 17. mai for meg. Jeg skal egentlig bare feire med mine nærmeste venner her i leiligheten i Oslo. Det tror jeg blir superkoselig.

– Hva var russenavnet ditt?

– Russenavnet mitt var «luremusa». Det kom av at jeg dumpet en fyr for å være singel i russetiden, så det var vel egentlig historien bak den.

Seher Kaya, realitydeltager og crossfit-utøver

– Hva er din største 17. mai-krise/flause?

– Største 17. mai krisen var det året jeg var russ. Jeg og gjengen skulle gå i 17. mai-toget, og så så jeg læreren min og begynte å sprute henne ned med vann. Jeg tenkte: «Du har ikke noe makt over meg og du kan ikke gi meg anmerkning nå», så hun ble klissvåt. Dagen etter var det ganske flaut å møte henne på skolen. Så det skulle jeg ikke gjort.

– Hva er din favoritt-tradisjon på nasjonaldagen?

– Favoritt-tradisjonen er å spise kake. Jeg er veldig glad i kake, så da bare unner jeg meg masse kake og koser meg med det.

– Hvordan skal du feire i år?

– I år kommer jeg ikke til å reise hjem til familien fordi jeg må prioritere en crossfit-konkurranse som kommer snart. Det er litt kjipt, men sånn er det bare. Så jeg får bare poppe en champagne og drikke den selv. Nei da.

– Hva var russenavnet ditt?

– Russenavnet mitt var «fit» eller «fitness». Ett eller annet med trening i hvert fall. Ikke så sjokkerende, det.

Victoria Nadine, artist

– Hva er din største 17. mai-krise/flause?

– Jeg gikk med hardangerbunaden min en hel dag ute, men da jeg kom hjem oppdaget jeg at jeg ikke hadde hatt på meg forstykket, som liksom gjør hele bunaden. Det var litt flaut, siden andre som har den bunaden sikkert så at jeg hadde glemt hoved-tingen med hardangerbunaden. Det var litt krise, men det går bra.

Foto: Privat

– Hva er din favoritt-tradisjon på nasjonaldagen?

– Det er litt vanskelig å velge, men det beste jeg vet å gjøre er å gå i eller se på tog, bruke bunad og være sammen med familien.

– Hvordan skal du feire i år?

– I år blir det litt annerledes på grunn av corona. Det blir jo ikke noe tog, som er mye av grunnen til at jeg liker 17. mai. Men det blir meg, mamma, pappa og lillesøsteren min. Storesøsteren min bor i Sverige, så hun er ikke der. Kanskje mormor og bestefar kommer, for de er vaksinert. Det blir en veldig koselig, liten og intim feiring med mine nærmeste.

– Hva var russenavnet ditt?

– Russenavnet mitt var faktisk «mammadalt», og det var ikke positivt ment, så det var ikke så veldig hyggelig å få det navnet foran alle sammen. Jeg skrev ikke det på luen, for å si det sånn.