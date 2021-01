IMAGE: Tomine Harket har farget det blonde håret mørkere. Foto: Privat

Tomine Harket åpen om sexlivet: − Sex er noe vi tenker på daglig

Noen synes det kan være rart når Tomine Harket deler intime detaljer med sin egen mor: – Det skjønner jeg. Men mamma er min bestevenn, sier hun til VG.

– Sex er noe vi tenker på daglig, i hvert fall jeg, så hvorfor skal det være så tabu? Jeg vil at flere eier sin seksualitet og at vi snakker enda høyere om det, sier Tomine Harket til VG.

– Det kan være noe av det fineste man opplever, og jeg tenker at de fine opplevelsene skjer oftere om man er mer åpen og prater om det.

Denne uken gjestet hun Christine Danckes podkast. Der snakket hun åpenhjertig om seksualitet, karriere, press og kropp.

Selv kaller hun seg en «oversharer» i podkasten.

– Mine venner reagerer jo hver gang jeg ringer mamma og sier: «Lættis, jeg hadde sex i går, det var dritbra og jeg kom fem ganger.» Sånt sier jeg til mamma, og folk bare: «WHAT?», forteller Harket åpenhjertig i podkasten.

– Har lite filter

– Hvorfor er denne åpenhet med nære og kjære viktig for deg?

– For meg er det viktig å være åpen om alt. Jeg har veldig lite filter, og føler alltid at jeg har så utrolig fine samtaler med nye mennesker på grunn av akkurat dette. De føler seg utfordret på en måte, og ender med å fortelle ting de sier de aldri har sagt til noen før, forteller hun til VG, og legger til:

– Og det er noe av det beste som finnes. I Norge er vi veldig flinke til å holde kjeft, sitte stille og ikke prate med folk man ikke kjenner. Dette er en kultur jeg aldri har skjønt. Man lærer så mye mer om seg selv ved å være åpen og å ha samtaler om alt mulig man føler.

Harket forteller at flere reagerer sterkt når hun sier at hun snakker mye med moren om sex.

– Og det skjønner jeg. Men mamma er min bestevenn, og hun har levd mye lenger enn meg, så er bare fint å få et helt annet perspektiv på ting enn mitt eget alltid.

Hun er datter av Morten Harket og Camilla Malmquist Harket. Moren bor i USA, mens det akkurat nå spekuleres om faren er vikingen i britiske «Maskorama».

Brystreduksjon og selvtillit

Unge Harket har heller ikke vært redd for å dele bilder av kropp på Instagram. I podkasten snakker hun også om at hun synes det er rart at man ikke skal kunne vise brystvorten som kvinne. Til VG sier hun at det er spesielt at damers brystvorter skal være seksualisert.

– Det er egentlig tilgang på mat til barnet ditt. De har en funksjon. Men en mann sine, som ikke har like stor funksjon, er helt ok å vise.

ÅPEN: Tomine Harket bor nå i Oslo og vil satse mer på musikken og kreativiteten. Foto: Privat

– Du sier du har vært usikker på blant annet puppene dine, men du fremstår også selvsikker – hvordan har det seg?

– Jeg hadde naturlig veldig store pupper, og var veldig usikker på det. De var i veien og tok veldig mye fokus hele tiden. Jeg fikk veldig vondt i ryggen av det også. Jeg endte med å ta brystreduksjon noen år tilbake. Det ble ikke helt som det skulle, så jeg måtte ta det flere ganger, forteller hun.

Men så ble hun drittlei av smerter og styr, og da bestemte Harket seg for å «gi mer faen».

– De var også plutselig veldig små, for meg, som var helt «amazing». Jeg har mye arr og ujevnheter, men de er kjempefine! Så jeg må bare fortsette å elske dem for min egen del.

– Følt jeg ikke har vært bra nok

Tomine Harket slo virkelig gjennom med Unge Ferrari og låten «Nostalgi 3millioner». Etter det toppet hun VG-lista med Alan Walker-låten «Darkside».

Nå forteller hun at hun har endret noe på imaget.

– Soundet mitt har endret seg og det vil som bli sett på som mørkere og mer grovt enn hva jeg tidligere har gjort. Jeg tagger mye på klær også og leker med ideen om å lage en eventuell kolleksjon med det, forteller Harket.

Hun har i tillegg farget det blonde håret mørkere.

Hos Christine Dancke snakker Harket om hvordan press, forventninger og frykten for å feile gjorde at hun ikke helt turte å satse på karrieren. Men musikk var hele tiden drømmen. Nå er hun klar for å satse igjen, med et nytt kreativt gir og en ny sound.

2010: Tomine Harket i den norske delfinalen i Melodi Grand Prix. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Jeg alltid vært veldig sikker på meg selv som person, men aldri turt å gå «all inn» av flere grunner. Jeg har ikke vært klar mentalt, og heller ikke vært selvsikker nok som artist. Jeg har lagt meg opp i unødvendig ting som hvordan jeg ser ut, for eksempel, at jeg har følt det ikke har vært bra nok i forhold til standarden samfunnet og mediene har skapt. Men jeg skjønner nå at det bare er hodet mitt som ødelegger for meg, sier hun, og legger til:

– Jeg har også vært usikker på hvilken retning jeg skulle gå musikalsk. Nå har jeg gått mer tilbake til det jeg opprinnelig ville da jeg var 15 år. Jeg har en veldig klar visjon på hvordan dette skal gjøres og hva det skal være, så jeg gleder meg helt usannsynlig mye til å bli ferdig med det. Og gleder meg enda mer til å få det ut. Det føles veldig riktig nå.