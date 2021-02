POPULÆR: Kaptein Tom Moore sjarmerte en hel verden i fjor da han Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Kaptein Tom har fått corona

Den britiske krigsveteranen (100), som toppet hitlistene i fjor og samlet inn flere hundre millioner kroner til helsevesenet, er innlagt med covid-19.

Datteren Hannah Ingram-Moore melder på Twitter at faren ligger på Bedford Hospital etter at han i forrige uke fikk påvist viruset. Han hadde da slitt med lungebetennelse i flere uker.

Nettopp fordi han har vært syk, har 100-åringen ennå ikke kunnet motta vaksinen. Moore var hjemme hos familien inntil nylig, men måtte legges inn da han fikk pusteproblemer. Han er imidlertid ikke på intensiven.

Statsminister Boris Johnson tvitrer god bedring-hilsen:

«Du har inspirert hele nasjonen, og jeg vet at vi alle ønsker at du raskt blir frisk igjen.»

ADLET: Tom Moore da han ble adlet av dronning Elizabeth med sverdet som en gang tilhørte dronningens far, kong George VI. Foto: Reuters

Kaptein Tom Moore ble i mai i fjor slått til ridder av selveste dronning Elizabeth (94), etter at han samlet inn godt over 30 millioner pund, altså 350 millioner kroner, til helsevesenet under coronapandemien.

Bakgrunnen for stuntet var at Moore i anledning sin 100-årsdag i april i fjor, startet innsamlingskampanjen «Gå for NHS». NHS er det offentlige helsevesenet i Storbritannia. Det opprinnelige målet var å samle inn 1000 pund. Men så tok det altså fullstendig av.

Planen var at Moore, som går med gåstol etter et brudd i hoften, skulle gå ti runder daglig i den 25 meter lange bakhagen i Bedfordshire. Da han hadde gjennomført 100 lengder, fikk han militær hyllest og ble TV-kjendis.

Ikke nok med det. Moore ble invitert til en duett med Michael Ball (58), og duoen gikk helt til topps på hitlisten i hjemlandet med sin versjon av «You’ll Never Walk Alone».

Singlen var da den raskest solgte i 2020. I tillegg er Moore med dette den eldste som noensinne har sikret seg førsteplassen på hitlisten.