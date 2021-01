REALITYSTJERNE: Carl Aksel Jansen, her avbildet under «Paradise Hotels» premierefest i 2016. Foto: Trond Solberg / VG

«Paradise Hotel»-Carl Aksel tiltalt for millionbedragerier

Realityprofilen Carl Aksel Jansen (25) er tiltalt for hvitvasking og grove bedragerier for over 4,5 millioner kroner. – Han er veldig lei seg, sier hans forsvarer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var i september den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren Carl Aksel Jansen ble pågrepet og siktet for grovt bedrageri.

VG har tidligere omtalt siktelsen.







– Nå er han tiltalt som delvis hovedmann og delvis medvirker for grove bedragerier for over 4,5 millioner, sier politiadvokat Andreas Kruszewski til VG.

Det var TV 2 som først meldte om tiltalen tirsdag.

Ifølge tiltalen har Jansen blant annet lånt millioner av kroner i andre personers navn, ved å få tak i deres BankID-opplysninger.

– Påtalemyndighetene og politiet ser svært alvorlig på denne typer saker, sier Kruszewski.

Han opplyser at politiet allerede var oppmerksom på det som fremsto som et overforbruk da de mottok den første anmeldelsen.

– Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade, det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid, og det har hatt et systematisk eller organisert preg, står det i tiltalen.

– Veldig lei seg

25-åringen erkjenner straffskyld for «de aller fleste» postene i tiltalen, sier hans forsvarer Petter Bonde til VG.

– Han er veldig lei seg for den smerten han har påført de fornærmede. Han er nå under rusrehabilitering. Han jobber hardt og forsøker å gjøre noe med sin situasjon, sier Bonde.

– Han kjenner seg ikke igjen i at han skal ha brukt kjendisstatusen sin til å lure folk for penger, sier Bonde.

Saken er ennå ikke berammet i Oslo tingrett.

25-åringen deltok i den populære realityserien «Paradise Hotel» både i 2016 og 2018.

Jansen er tidligere straffedømt to ganger for en rekke brudd på narkotikalovgivningen og veitrafikkloven.