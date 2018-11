IKKE BLID: Morten Ramm liker dårlig det nye julekalender-konseptet til Ylvis-brødrene. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Morten Ramm om Ylvis: - Døvt

Komiker Morten Ramm er ikke blid på Ylvis-brødrene som han mener lager en julekalender kliss lik den som Ramms kollega, Martin Marki, har lagd i flere år allerede. Den heter «Kalendær’n» og vil nå bli vist på Viafree i konkurranse med Ylvis-kalenderen.

– Jeg synes det er døvt at de gidder å lage et program bygget på den samme ideen som «Kalendær’n» og dermed valse over nye folk som prøver å gjøre noe nytt, sier Morten Ramm til VG.

Torsdag morgen brakte VG nyheten om Ylvis-brødrenes nye julekalender på TVNorge. Eller juleøl-kalender, ettersom konseptet handler om å drikke 24 juleøl på samme kveld og lage tv av det.

Det ender som ventet med høy promille når kalenderen nærmer seg julaften.

Dette er et konsept som Morten Ramm og Martin Marki har hatt på sitt humornettsted, Humornieu .

– Jeg blir grinete på Martin Markis vegne. Det er som å stjæle godteri fra en guttunge, mener Ramm.

Han mener TVNorge/Discovery har visst at dette har blitt laget før.

– Discovery er bevisste på at det har blitt laget en serie basert på denne ideen fra før. Da er det ganske spesielt å ta den samme ideen og gjøre dette med to av Norges aller største underholdere, uten å kontakte oss på forhånd, sier Morten Ramm.

Nordisk kommunikasjonsdirektør for Discovery Networks, Espen Skoland, opplyser at det er tv-selskapet som har kjøpt dette konseptet, og at det er dem som har bedt Vegard og Bård Ylvisåker lage en norsk variant.

– Vi har kjøpt et format fra Banijai i Danmark, og det forholder vi oss til. Vi er blitt gjort oppmerksom på at dette formatet var likt en grunnide på et format i sosiale medier, men det var på vår radar da vi kjøpte vårt format, sier Skoland til VG.

– For øvrig er det ikke uvanlig at tv-programmer har likhetstrekk med hverandre. Se bare på «Farmen» og «Anno». Dessuten er julekalendere en ganske vanlig greie, så dette gjør vi med god samvittighet, sier Skoland.

Kanskje får Morten Ramm og hans kolleger i Humornieu likevel sin søte hevn. Etter torsdagens lille krigføring har NENT Groups Viafree bestemt seg for å sende «Kalendær’n» fra 30.november.

– Humornieu-gjengen lager innhold som passer perfekt for vår strømmetjeneste Viafree. Det er kanskje ikke den mest politisk korrekte julekalenderen som vises på norske strømmetjenester. Vi regner med at seerne skjønner at dette ikke er noe de bør teste hjemme, og heller overlate til rutinerte komikere som har lang erfaring med denne type julekalendre, sier programdirektør i NENT Group Norge, Andreas Bakka Hjertø, i en pressemelding.