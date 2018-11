ULYKKE: Torsdag kveld gikk det galt for den amerikanske artisten som har bodd i Norge de siste to årene med sin norske kjæreste. Foto: Trond Solberg/VG

Chris Medina (35) kjørte ut i grøften

RAMPELYS 2018-11-30T11:58:34Z

Artisten skriver på Instagram at glattisen førte til at bilen havnet i grøften etter en konsert i Fauske torsdag kveld, samme dag som han fylte 35 år.

Publisert: 30.11.18 12:58

Til TV 2 , som først meldte om saken, sier Medina at han slapp fra det med noen blåmerker og søvnmangel.

– Vi måtte trekke ut bilen fra grøften klokken fire i natt. Etter det måtte vi finne en tilgjengelig mekaniker som i hui og hast kunne fikse bilen, sier Medina til kanalen.

På Instagram delte han fredag både bilde og videoer fra ulykkesstedet.

– Vi var i en bilulykke rett etter opptredenen vår i Fauske . Vi var på vei tilbake til hotellet. Kom oss til toppen, stoppet, så skled ned den bratte isete bakken bakover og endte opp i en grøft, skriver han.

Han fortsetter med at de ikke vet hvor store materielle skader det dreier seg om, men at alt utstyret er hentet opp og at det ikke kommer til å sette noen stopper for konserten i Namsos fredag kveld.

– Alt dette kaoset på bursdagen min, skriver Medina med påfølgende solbrille-smilefjes.

Chris Medina har de siste to årene bodd i Norge sammen med sin norske kjæreste Silje Gotaas . De to ble foreldre i fjor til en liten jente med navn Mila. Artisten slo gjennom i hele verden med låten «What Are Words» gjennom «American Idol» i 2011. Medina var tidligere i år aktuell i TV 2-satsingen «Århundrets stemme». I forbindelse med programmet sa han til VG at han går på norskkurs og venner seg til norsk kultur og livsstil.

– Det Silje har investert i meg, fortjener en forpliktelse. Og så kom jo Mila. Norge er det beste stedet å oppdra et barn. Å bli pappa er det største som har hendt meg.