Her er anmeldernes julefilmfavoritter

VGs tre filmanmeldere har plukket seg ut sine julefavoritter. Og nei – ingen av dem har «Tre nøtter til Askepott» på topplisten.

Julen er ikke bare en høytid, men en helt spesiell følelse man får av å sette sammen mange forskjellige komponenter. For noen er det én låt på radioen som setter i gang juleendorfinet, for andre må det gløgg, svor og julestrømpe til før man oppnår julenirvana.

Felles for de aller fleste er imidlertid at favorittjulefilmen må rulle over skjermen i løpet av julen. Nordmenn flest sverger til «Tre nøtter til Askepott», «Grevinnen og hovmesteren» og «Reisen til Julestjernen».

VGs anmeldere har dette året trillet seg gjennom en rekke nye filmer, men denne gangen har de fått i oppdrag å dele sine favoritt-julefilmer.

Som vestlending er Tor Martin Bøe opptatt av at julefilmer skal ha litt motbakke, spesielt siden han vokste opp i en helga natt av Disneys julekavalkade, Dickens’ «En julefortelling» og «Fanny og Alexander». Disse tre julefilmene topper imidlertid listen hans:

1. «Gremlins» (1984)

Noen foretrekker juleselskapet på Nakatomi Plaza i «Die Hard» som julefilm. Mogwais inntreden til Kingston Falls er derimot en mye bedre metafor på julekos og kaos, og har dessuten en god leveregel de fleste bør følge i denne fråtsingens høytid:

Ikke spis mat etter midnatt.

2. «Mongoland» (2000)

Man må muligens ha trådd barne- og ungdomsskoene på i Rogaland for å virkelig finne juleglede i denne nydelige saken som etablerte hele filmbransjen i Stavanger, som i både foran og bak kamera, med et rolig julebrak i svart/hvitt. Dessuten er den omtrent umulig å få tak i utenfor bruktmarkedet. Men det rareste er at ikke flere julefilmer åpner med Low sin «Just like Christmas».

3. «Rudolph the Red-Nosed Reindeer» (1964)

Animasjonsselskapet Rankin-Bass lagde en haug med slike stop-motion-saker for høytidene på 60- og 70-tallet. Ingen av dem favner mer om julens sanne budskap enn denne tolkningen av Rudolf-sangen. Selv om den er full av anakronismer og nesten-reklame for General Electric. Men den har en gullgraver som leter etter peppermynte, en øy med leker som ikke lenger blir lekt med. Og ikke minst Burl Ives som snømann.

Morten Ståle Nilsen nøyer seg med en eller to julefilmer i desember, og bruker heller mørketiden til å se filmer og serier han ikke har fått sett tidligere i året. Det betyr ikke at han ikke har noen julefilmer på favorittlisten.

1. «Hjelp, vi må på juleferie» (1989)

Faren for at ting går galt, veldig galt, er aldri større enn når man prøver hardt, veldig hardt. Bare spør USAs svar på Marve Fleksnes, Clark Griswold (Chevy Chase).

Er «Hjelp, vi må på juleferie» en «god» film? Det kan man kanskje ikke si (til tross for et manus signert 1980-talls - auteuren John Hughes). Men man slår den aldri av når man dumper inn i den på en omtåket lille julaften.

2. «Livet er vidunderlig» (1946)

I en rekke land er «Livet er vidunderlig» en TV-tradisjon like selvsagt som «Tre nøtter til Askepott» er i Norge. At den aldri er blitt det hos oss, er vårt tap. For filmen om den gode, men desperate mannen (James Stewart) som vil ta livet sitt på julaften, men blir reddet av en engel som daler ned i skjul og viser ham hva han har betydd for andre, handler ikke bare om julen. Den er jul.

3. «Bad Santa» (2004)

Det blir jul på den dårlige siden av byen også. Og den alkoholiserte, kriminelle og ekstremt desillusjonerte shoppingsenterjulenissen Willie (Billy Bob Thornton) vet å gjøre det verste ut av det.

Den plumpe, grisete «Bad Santa» gir deg omtrent like mye julestemning som en bedervet påskekylling. Men dæven, den er morsom.

(OBS! Styr unna oppfølgeren «Bad Santa 2» fra 2016. Den er bare nedrig).

For Signe Rosenlund-Hauglid er det fortsatt lineær-tv som gjelder i julen, til tross for det uendelige utvalget på strømmetjenestene. Hun mener nemlig at det er lettere å samles om de faste, gode filmene år etter år, og at de viktigste ingrediensene i familieselskapene er klisjé og julestemning.

1. «Love Actually» (2003)

Er det lov å elske denne helt skamløst? Noen vil si nei, jeg vil si ja. Min mor har grått til åpningsscenen fra Heathrow flyplass så lenge jeg kan huske, der Hugh Grant i rollen som Storbritannias nyvalgte statsminister annonserer at det er nettopp de ventende blikkene, de varme klemmene og den enorme gjensynsgleden han tenker på når han blir bekymret for verdensfreden.

Denne filmen har lojalt blitt pakket med på lasset hvert år når familien vender nesen mot hytten for å feire jul. Roen senker seg, vi samles, og noe av det som samler oss mellom kranglene om vegetarisk julemat, er ironisk nok denne filmen.

Den er stjernespekket, morsom, vakker og ikke minst et stykke film med skyhøy affeksjonsverdi.

2. «Pitbullterje» (2005)

Historien om Jim som bor sammen med en mor som sliter med ekstrem angst er noe av det fineste jeg har sett av barnefilmer som tar for seg psykisk sykdom. Jim er ensom, og blir i tillegg mobbet på skolen, et tema mange barn dessverre kjenner seg igjen i. Da Terje, som har døpt seg selv Pitbullterje, begynner i klassen og bestemmer seg for at Jim skal være bestevennen hans, blir ting annerledes.

Denne filmen har som de fleste barnefilmer et underliggende budskap om hvordan vi skal behandle hverandre som mennesker, som i deler av filmen er overspilt.

Men det treffer likevel.

«Pitbullterje» byr på sjarm og humor, med alvorlige underliggende temaer underveis, og ikke minst, julestemning.

3. «Mikke Mus: Et juleeventyr» (1983)

Det finnes en rekke filmatiseringer av denne juleklassikeren, basert på romanen under samme navn av Charles Dickens. Uten å ha sett alle, vil jeg varmt anbefale Disneys versjon. Få håndterer julestemning og underliggende moralske pekefingre med den magien Disney presenterer, selv i en gammel klassiker.