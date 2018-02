AKTUELL OG HISTORISK: Steven Speilbergs (71) kinoaktuelle film «The Post» handler om president Nixons kamp mot publisering av informasjon som kunne sverte han, men tematikken er like aktuell i dag, mener regissøren, her på filmvisning med hovedrolleinnehaverne Meryl Streep (68) og Tom Hanks (61). Foto: Grant Pollard / Scanpix

Streep og Hanks i film med stikk til Trump

LONDON (VG) Det måtte en historie om en presidents krig mot media til for å få Hollywood-ikonene Meryl Streep og Tom Hanks i samme film.

En president erklærer krig mot media og forsøker å undergrave lekkede regjeringsrapporter som «falske nyheter»: Handlingen i den kinoaktuelle storfilmen «The Post» er lagt til Nixons tid og presidentens kamp mot publiseringen av «Pentagon-papirene», men kunne vært en beskrivelse av dagens situasjon i USA .

Nettopp det var grunnen til at stjerneregissør Steven Spielberg ville ha filmen fort ut til publikum. «The Post» så dagens lys kun 9 måneder etter oppstarten av produksjonen, en rekord for den rutinerte regissøren, forteller Spielberg til VG i London.

– Jeg så at akkurat nå er tiden inne for å fortelle denne historien, for å snakke om presse- og ytringsfrihet. I 1971 var Nixon i krig mot media om sannheten, han var i krig mot alle som ville motsi hans avgjørelser som president. Enkelt sagt, så så jeg pendelen svinge fra 1971 til 2017, og jeg mener at vi i stor grad er i den samme situasjonen i dag, bare verre, når enkelte makthavere kaller sannheter de ikke liker «falske nyheter», sier mannen med snart 50 års erfaring som regissør, til VG.

Fakta «The Post» Amerikansk historisk dramafilm fra 2017, regissert og produsert av Steven Spielberg.

Handler om Washington Posts publisering av en hemmeligstemplet dokumentsamling fra USAs forsvarsdepartement, som redegjør for myndighetenes innblanding i Vietnamkrigen fra 1946 til 1971.

Fikk 6 Oscar -nominasjoner.

Norgespremiere 16. februar 2018

Filmen markerer første gang Meryl Streep og Tom Hanks spiller sammen i en film

«The Post» beskriver dilemmaet avisen Washington Post står i når de får tak i graverende informasjon om amerikanske myndigheters krigføring i Vietnam. Redaksjonen vet at en publisering av det hemmeligstemplede materialet kan velte hele den amerikanske presidentadministrasjonen. På den andre siden kan det å trykke opplysningene koste redaktørene både jobb og et liv i frihet.

Rollen som Katharine Graham, den første kvinnelige sjefredaktøren i en amerikansk storavis, spilles av Meryl Streep, mens Tom Hanks rollefigur er Grahams idealistiske og hardtarbeidende nyhetsredaktør Ben Bradlee.

Mens Streep har vært svært direkte i sin offentlige kritikk av Trump , og har fått svar på tiltale fra presidenten, gir Hanks en noe mildere beskrivelse til VG av hvordan han opplever den politiske situasjonen i USA.

– Jeg er ikke bekymret, men jeg er veldig bevisst på geriljakrigen som pågår. Jeg bruker mye tid på å lese historie på fritiden. Gang på gang har vi sett at ikke bare tyranner, men hvem som helst som har makt og som ønsker å beholde den makten, vil forsøke å diskreditere dem som forteller sannheten.

Hanks er optimistisk på vegne av det amerikanske folk, sier han til VG.

– Vi kommer til å se en respons fra folket på det som skjer nå, og det blir fascinerende å følge det som vokser frem av motbevegelser. Fremfor alt tenker jeg at det gir håp, fordi flere og flere kommer til å velge å være en aktiv del av motbevegelsene.

Hanks ble «Star struck»

Filmen, som har norgespremiere den 16. februar, har allerede høstet ros fra kritikere i mange land. Særlig trekkes skuespillerprestasjonene frem. Den mannlige hovedrolleinnehaveren sier han ikke var rent lite «star-struck» i møte med Meryl Streep , og at han gikk inn i arbeidet med «en blanding av stumløs beundring og ærefrykt», forteller han til VG.

– Jeg sirklet ut alle dagene i kalenderen da jeg skulle jobbe med Meryl, som om det skulle vært en bursdag, et karneval, kake eller et besøk på Disneyland. Hver eneste dag var helt sinnssyk og veldig spesiell, fordi det å spille mot henne er like spesielt som å se på henne. Som motspiller blir du sugd inn i øyeblikket og livredd for hva som skal komme når kameraet slås på, forteller Tom Hanks , og legger til at han mener Streep «virkelig er den beste skuespilleren som noen gang har vært på film.»