SUKSESS: Isabella Löwengrip fotografert i Stockholm i 2010. Hun er en av Sveriges største bloggere. Foto: Johannessen, Jan / VG

Blogger Isabella Löwengrip skylder på brukerne av prevensjons-app: – De slurver

Publisert: 12.01.18 14:27

Bloggeren kjent som Blondinbella er deleier og fronter en prevensjons-app som nå anmeldes til svenske Legemiddelverket etter at 37 kvinner er blitt gravide mens de har brukt den.

Det er svenske Aftonbladet som melder at Södersjukhuset rapporterer prevensjonsmiddel-applikasjonen Natural Cycles til Läkemedelsverket etter at 37 kvinner har rapportert at de har blitt gravide til tross for at de har brukt appen.

– At det kommer den typen rapporteringer er ikke så rart når man vokser så kraftig som vi gjør. Vi er nå i 160 land etter tre år. Alle prevensjonsmidler gir uønskede graviditeter om man slurver, sier Löwengrip til Aftonbladet.

Appen er i Sverige godkjent som prevensjonsmiddel på linje med p-pillen.

– Vi er like sikre som våre konkurrenter, men så fort det bygger på en daglig rutine, kommer en menneskelig faktor inn i bildet som gir uønskede graviditeter. Vi har i dag én prosent om man bruker appen slik den skal brukes, og seks prosent om man slurver. Det gleder alle prevensjonsmidler i dag. Så fort du må gjøre noe regelmessig, finnes det dem som slurver, fortsetter Blondinbella.

Hun er en av deleierne i selskapet bak applikasjonen og har reklamert for den i sosiale medier.

En gynekolog ved Södersjukhuset Aftonbladet har kontaktet, Lena Marions, synes ikke Löwengrips forklaring holder.

– Jeg liker ikke at man kaller unge kvinner «slurvete»! Unge kvinner har fullt opp med mange ulike ting i livet, og det er helt normalt og naturlig at man ikke følger ganske avanserte instruksjoner til punkt og prikke, Man kan ikke sammenligne denne metoden med virkelig effektive metoder som for eksempel spiral eller p-stav, skriver hun via e-post.

Gynekologen mener derimot appen kan være et godt alternative om man ønsker å bli gravid.

Löwengrip selv har to barn med eksmannen Odd Spångberg.

