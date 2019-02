BIKKET SYVSIFRET: Vegard Harm, Sigrid Bonde Tusvik og Morten Hegseth. Lisa Tønne kunne ikke være tilstede da bildet ble tatt. Foto: TROND SOLBERG

Milliontall for «Harm & Hegseth» og «Tusvik & Tønne»

Begge podcastduoene nådde en milepæl i januar: Over en million lyttere sammenlagt.

Komikerne Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne og VGTV-stjernene Vegard Harm og Morten Hegseth har grunn til å juble over starten på 2019.

I januar nådde «Harm & Hegseth» og «Tusvik & Tønne» for første gang over en million lyttere hver, fordelt på fem ukentlige episoder.

Den svenske podcastplattformen Acast, hvor begge ovennevnte publiseres, opplyser til VG at det er første gang noen av deres norske podcaster passerer den milepælen.

– Over en million er jo koko og bra – for hele bransjen, mener Sigrid Bonde Tusvik.

Snakkis

Hun og Tønne hadde 1.091.736 lyttere i januar, mens Harm og Hegseth landet på 1.078.656.

Bonde Tusvik tror hennes og Tønnes suksess handler om at de har hatt podcasten lenge, og holdt seg strengt til formatet.

– Det er viktig å bli en del av hverdagsrutinen til folk der ute, mener hun.

RADARPAR: Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne under Komiprisen 2015. Foto: ROBERT S. EIK

Sammen med Tønne blir hun stadig vekk snakkis i den offentlige samtalen.

– Jeg føler at podcast setter mer dagsorden enn hva lineær TV klarer å gjøre for tiden. Det er jo det folk snakker om i bransjen, sier Bonde Tusvik.

Taktikk

Samtidig er det liten tvil om at podcast-suksess gjerne er selvforsterkende. Mediedebatter som oppstår i podcastformatet blir ofte ikke kommentert av de involverte før de har en ny episode ute.

– Vi merket det godt da vi hadde litt bråk med Isabel Raad, da valgte vi ikke å snakke om det utenfor podcasten. Tror vi fikk 30.000 ekstra den uken, sier Hegseth.

– Samtidig kan det oppleves som litt feigt hvis du bare bruker podcasten til å uttale deg, altså et sted hvor du ikke møter motstand, legger han til.

– Jeg bruker den taktikken akkurat nå som jeg har fem debatter gående samtidig, sier Bonde Tusvik.

– Da vil jeg heller samle alt i podcasten. Der kan man snakke mer fritt. Men det blir også ofte litt flaut å lese hva du faktisk har sagt, når du leser hva pressen plukker derfra i etterkant.

Skryt

Det er dags for å la podcast-«millionærene» skryte litt av hverandre:

– Tusvik og Tønne har nå gått tilbake til røttene sine, erklærer Hegseth.

– Jeg synes det var mye FrP og Metoo en periode, men nå er det tilbake til det som skjer i deres egne liv. Jeg synes podcast er bedre jo mer det føles som å høre en samtale på kammerset mellom to venner. Og det virker som om Tusvik og Tønne ikke tenker over at over 200.000 hører på dem hver uke.

Vegard Harm gjør det klart at «Tusvik & Tønne» er den eneste podcasten han hører på, ved siden av «Konspirasjonspodden».

– Jeg trenger at Lisa Tønne sier «da må du stå i det!». Da blir jeg bare «ja, det må jeg!», sier Harm, som virker litt skuffet når Bonde Tusvik forklarer at det handler om å måtte legge seg flat og likevel være rakrygget.

Hun fremhever Harm og Hegseths grep om de yngre lytterne, og gjør det klart at hun og Tønne er misunnelige på dette.

– De er veldig flinke på det kommersielle, flinke til å snakke om ting veldig mange synes er gøy å høre om. Vi har jo mye politisk prat, mens det er veldig gøy å høre Morten og Vegard disse populærkulturen, der er de helt rå.

Bonde Tusvik mener også at konkurrentene har en fordel ved å ha et stort mediehus som VG i ryggen. Hun forteller også at det ikke har manglet tilbud fra mediehus om å plukke opp «Tusvik & Tønne».

Og likevel:

– Det er ikke viktig for oss å være i et mediehus. Det viktige for oss er å være fri og størst.