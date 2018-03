FAR OG SØNN: Kasper Kalland (6) leser bøkene til Jørn Lier Horst om hverandre, og oppdaget klare likheter. Faren Rune Kalland kaller det «lureri med barn i fokus». Foto: PRIVAT

Rune Kalland reagerer på Jørn Lier Horst-bøker: - Nærmest kopierer seg selv

To forskjellige bøker av Jørn Lier Horst inneholdt nesten identiske passasjer. Det fikk Rune Kalland og hans seks år gamle sønn til å reagere.

Det er passasjer i bøkene Detektivtbyrå nr 2: Skipsvrak og Clue: Esmeraldagåten som ble lagt merke til av den unge lesehesten.

Kasper Kalland (6) leser bøkene om hverandre, og oppdaget klare likheter. Faren Rune Kalland kaller det «lureri med barn i fokus».

– Når han nærmest kopierer seg selv fra den ene boken til den andre, og sånn sett selger historier dobbelt, vil jeg si det, sier Kalland til VG.

Han har sendt VG et utdrag fra begge bøkene, som er til forveksling like.

– Det er et helt kapittel som nesten er helt likt, og kapittelet heter det samme i begge bøkene: Vraket, sier han.

Kalland jobber selv som butikksjef i bokhandelen Ark på Klingenberg i Oslo, men understreker at han uttaler seg som privatperson. Men selv om han arbeider tett på bokbransjen er han klar i sin tale:

– Jeg har aldri sett noe lignende. Dette er kjempeflaut, vil jeg si. Spesielt siden det er rettet mot barn.

Jørn Lier Horst sier selv til VG at han lenge har lekt med kryssreferanser i sine bøker, også bøkene for voksne, og synes det er morsomt når leserne oppdager disse.

– Det er veldig godt observert av seksåringen. Det er sånne lesere jeg vil ha. Han er en liten detektiv, sier Horst.

– Kalland mener det nærmer seg kopiering?

– Det står det samme i begge bøkene. Det er skarpt gjort å oppdage det. Kalland kan være stolt av at han har en så god leser, sier Horst.

– Men han sier det er snakk om at hele kapitler er til forveksling like?

– Det er nok tydeligere i denne boken enn tidligere, så det er lettere å oppdage, sier Horst.

– Hvor går egentlig grensen for hva som er kopiering og hva som er kryssreferanser til seg selv?

– Det er ingen grenser der, innenfor eget forfatterskap.

– Men du gir jo ut disse bøkene på forskjellige forlag?

– Dette er redaktørene kjent med.

Eva Thesen i forlaget Gyldendal, som gir ut serien om Detektivbyrå nr 2, sier til VG at de har sett de to-tre setningene som til forveksling ligner hverandre i de to bøkene, og sier Horst har beskrevet det som en hommage til seg selv.

– Vi hadde ikke tillatt dette hvis vi hadde opplevd at det var avskrift og lureri. Jeg har ikke foretatt noen sammenligning av teksten, men sett et lite parti på noen linjer. Vi måtte undersøkt det nærmere for å kunne slå fast noe mer. I utgangspunktet har vi tillit til at dette ikke blir for likt, sier hun, før hun svarer bekreftende på at de vil ettergå dette nå i etterkant.

Konfrontert med Gyldendal-sjefens uttalelse sier Horst følgende:

– Jeg har ikke noe svar på det utover det jeg har sagt, at det er en lek jeg har hatt det moro med i mange bøker.

– En lek og ikke kopiering for å gjøre det enklere å skrive bøker?

– Ja, og sånn hadde jeg håpet at de leserne som oppdaget ting mellom linjene også ville oppfatte det.

– Kan det ha blitt for mye lek?

– Nei, jeg tenker at det har blitt litt for åpenbart her, da. For det er flere som har kommentert det, men da med smilefjes og humring.

Det er forøvrig ikke første gangen Jørn Lier Horst blir «avslørt» av sine unge lesere. For to år siden oppdaget ni år gamle Simen en skjult kode som Horst har lagt inn i sine bøker i CLUE-serien.