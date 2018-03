HJERTEPROBLEMER: Lill-Babs har lenge slitt med hjerteproblemer og nå er hun innlagt på sykehus Foto: Bringedal, Terje

Lill Babs: Innlagt på sykehus med hjerteproblemer

Publisert: 06.03.18 10:25

Den folkekjære svenske artisten Lill-Babs er innlagt på sykehus med hjerteproblemer. Hun fyller 80 år på fredag - og det var planlagt et stor fest for henne. Men den er nå utsatt. Nå strømmer det inn med varme ord og ønsker om god bedring.

Det skriver de svenske avisene Aftonbladet og Expressen .

– Hun har en historikk med hjerteflimmer og da hun i slutten av forrige uke fikk problemer med hjertet, ble hun lagt inn på sykehus både til observasjon og for å ta tester, sier hennes manager Jan-Olov Enbom.

– Takk alle som skriver så mange gode og varm ord. Vi leser det høyt for mamma, hun ler og føler seg oppmuntret., skriver datteren Kristin Kaspersen på sin Instagram-profil mandag kveld.

I det samme følelsesladede innlegget skriver Kaspersen som også er datter av den norske keeperlegenden Kjell Kaspersen blant annet dette om sin mor:

– Alltid sterk, alltid varm, alltid omtenksom, alltid en varm favn å hvile ut i, alltid med et glimt i øyet og fantastisk humor. En kjærlighetsfylt kriger. Mitt største forbilde. Du har alltid vært der for oss barna og for alle andre. Nå er vi der for deg.

Søsteren hennes, Malin Berghagen, hvis far er Lasse Berghagen, har lagt ut dette innlegget på Instagram.

Lill-Babs har tidligere snakket om sine hjerteproblemer.

– For meg har det hjulpet å få tips fra andre og få ha kontakt med spesialister. Det er viktig å kjenne seg trygg i forhold til den behandlingen man får. Jeg har lært meg å lytte til kroppens signaler og som regel sier den at det går helt bra å takke ja til givende underholdnings oppdrag, skriver Expressen.

– Men nå kan hun ikke anstrenge seg eller gjøre ting som ikke absolutt er nødvendig, sier Enbom som også bekrefter at feiringen av 80 års dagen er utsatt.