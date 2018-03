Nettavisen felt for Riise-artikler

OMTALT: John Arne Riise er er glad for PFUs avgjørelse. Foto: Kristiansen, Tore

Publisert: 22.03.18 21:36

John Arne Riises manager vant frem i PFU da Nettavisen ble felt for brudd på god presseskikk torsdag.

Saken ble behandlet i Pressens faglige utvalgs (PFU) torsdag, og utvalget kom frem til at Nettavisen har brutt god presseskikk på punkt 4.7 og 4.8 i Vær varsom-plakaten (VVP).

Artiklene handler om en økonomisk tvist, der John Arne Riise er part.

Det var Riises manager som hadde klaget inn Nettavisen.

– Jeg er veldig fornøyd med at pressens høyeste faglige organ støtter min vurdering av VVP. Dette ble møtt med liten forståelse fra Nettavisen som trenerte sine svar til PFU og som valgte å publisere saken flere ganger etter at de var kjent med klagen. Jeg håper Nettavisen tar lærdom av dette og unngår i fremtiden å publisere slike saker. Det er lett å kase seg over profilerte personer fordi de skaper gode lesertall og dermed gode annonseinntekter, sier Riises manager, Erland Bakke.

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum er overrasket over konklusjonen til PFU og mener saken angår offentlig presse.

– Vi trenerte ikke saken, tvert imot så svarte vi på tilsvarene, og det spesielle er at motparten fikk en ekstra runde, det var det som gjorde saken mer vidløftig enn den ville vært, sier han.

Krever oppreisning og erstatning

Manager Erland Bakke varsler at sakene kan få et økonomisk etterspill.

– Dette har vært en svært belastende sak for John Arne og hans familie, og jeg er svært glad for at han er lettet og tilfreds med dagens konklusjon. Jeg har varslet ansvarlig redaktør i Nettavisen om at vi nå kommer til å kreve oppreisning for økonomisk tap og erstatning for de skader dette har påført Riise og hans familie.

Artiklene som ble klaget inn, ble publisert av Nettavisen i to versjoner og har ligget ute i en lengre periode.

– Vi tar det med knusende ro, en ting er hva PFU sier, men en domstol er noe helt annet. Jeg er både komfortabel og trygg på at dette er en sak vi står bra på i en domstol, sier Nettavisens Stavrum.

Glad Riise

Den tidligere fotballproffen, som med sine 110 landskamper er den herrespilleren som har flest kamper med flagget på brystet, er svært fornøyd med utfallet.

– Jeg er i lykkerus akkurat nå. Jeg har akkurat ankommet Liverpool, hvor jeg skal være med i Legend-kamp og kunne ikke fått en bedre nyhet. Jeg er takknemlig for at jeg har Erland som manager. Han har stått imot og kjempet min sak fra første sekund. Dette er en seier jeg deler med han, sier John Arne Riise.

Saken ble behandlet anonymt i PFU, men Riise og Bakke har gitt VG samtykke til å omtale saken med deres navn. Det reagerer Gunnar Stavrum på:

–Jeg mener det var helt riktig å omtale saken, vi ga solide muligheter til at motparten kunne gi sin versjon. Jeg synes det er rart at John Arne Riise krever at saken skal behandles anonymt i Pressens Faglige Utvalg, og deretter gå ut med navn i media, sier han.